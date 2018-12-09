華為子公司全資擁有 後轉手離岸公司 港註冊Skycom涉違美禁運 孟晚舟曾任董事

1998年香港成立 2017年9月解散

資料顯示，星通1998年5月在本港成立，2017年9月解散。兩間在英屬維爾京群島註冊的離岸公司，在2007年將星通全部股份轉讓給華盈管理，而華盈管理當時由深圳市華為投資控股全資擁有，而孟晚舟正是華盈管理的秘書。同年11月，華盈將星通股份再次全部轉予毛里求斯註冊的離岸公司「Canicula Holdings」，惟孟晚舟本人於2008年2月起出任星通董事，直至2009年4月才離任。

孟晚舟辭任星通董事後，申報持內地護照的胡玫出任星通董事。路透社曾於2013年報道，胡玫擁有華為的公司電郵，並出現在華為內部電話冊中，又指華為一直擁有星通，並曾於2010年出售價值1300萬歐元（約1.16億港元）電腦設備給伊朗，違反美國的制裁措施，惟當時華為否認與星通有關連。

香港科技大學經濟學系兼任教授雷鼎鳴昨在商台節目中表示，中國智能手機、電子支付等科技項目發展超越美國，5G的發展亦十分快速，華為作為5G技術領域的主要供應商，每年投入研發的金額龐大，約為整個英國研發開支的三分之一。他認為，美國要求加拿大扣留孟晚舟，目的是打擊華為在5G領域的發展，減低對美國的威脅。雷鼎鳴料中美之間的貿易衝突將持續20至30年，港商應作最壞打算，避免將業務過分集中於歐美，應分散投資及轉型發展，否則處於夾縫中的香港只會成為輸家。