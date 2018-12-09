爭保釋願戴腳鐐交出護照 稱倘潛逃「會丟中國面子」

控方指孟若獲釋 返華難以引渡

綜合加拿大傳媒報道，孟晚舟自被捕以來一直被關押在溫哥華郊區的阿盧埃（Alouette）女子拘留中心。控方指出孟晚舟有潛逃之虞，並表示以她父親有32億（美元，下同）資產，即使她願交100萬保釋金，「就像要求有50萬資產的加拿大中產家庭交出160元」；且她若獲釋，最有可能回到其永久居住地中國，與美國和加拿大都沒有引渡條約。孟晚舟律師馬丁（David Martin）則反駁，按加拿大法律，即使擁有巨額財富也准保釋。他還展示孟的家庭照片反駁，孟晚舟從15年前在溫哥華有家庭生活，現與丈夫劉先生和10歲的女兒居住。又指以孟晚舟的事業地位來看，尊嚴十分重要。馬丁解釋了中國人「面子」的概念， 說她不會做有失自己、父親、18萬華為員工乃至中國政府「面子」的事，潛逃「只會對她的父親帶來羞辱和難堪，她的父親不會再認她，她在中國也會受到唾棄」。

控方又指，孟晚舟有一個16歲兒子在波士頓讀書，她在2014至2016年間多次出入美國，但她自從2017年3月得知美國對她作刑事調查之後，再無踏足，懷疑她有意逃避美國司法檢控。律師馬丁則稱，「除非是聾了，否則一個人不可能不知道美國對華為有敵意」，而且孟過往沒有犯罪紀錄，患有高血壓和睡眠窒息症，以及仍在治療的癌症，繼續拘留對她健康不利。馬丁提出對孟佩戴電子腳鐐、衛星定位、保持低調、宵禁、交出護照、在指定地點居住、隨時接受皇家騎警搜查、可以抵押價值1400萬的兩處房產等12項措施作為保釋條件。法官宣布周一（10日）繼續聆訊，負責電子監控的公司將作證，孟繼續還押。