周一最低12℃ 或發今冬首寒冷警告

天文台：雨若稍大 溫度可再低

隨北面冷鋒逐漸接近香港，未來幾日氣溫將漸降，今日最低氣溫15℃，明日跌至13℃。天文台助理台長鄭楚明昨表示，下周一（10日）再跌至12℃，下周二（11日）氣溫會略為回升至13℃，惟隨下一波冷鋒再接近，下周三（12日）將再降至12℃，料周三後氣溫逐漸回升。鄭補充道，接下來幾日多雲，解釋「溫度確實跟落多少雨相關，如果屆時雨稍為大些，當然溫度可以再低些」，他料下周二起雨量會開始減少。

「一線通平安鐘」現時平均每日接獲2000個求助，當中需送院治理的個案，大部分涉及身體痛症、氣促和跌倒。長者安居協會行政總裁王虹虹表示，長者體溫容易流失，每年較寒冷的日子也是長者求助的高峰期，求助較平日增加10%，呼籲長者要穿足夠禦寒衣物，並穿戴帽子和頸巾等，確保頭、頸、手和腳溫暖，但強調不要過度臃腫，「因為老人家血液循環已經沒有年輕人那麼好，穿得臃腫或太緊身，令血液循環更不暢順，反而令人暈或失去平衡，容易跌倒」。

若天氣太冷，協會建議長者可多穿幾層衣物，氣溫變暖後便可除去外層衣物。衛生防護中心提醒家長，應確保嬰兒有足夠衣物保暖，但宜輕巧，以防嬰兒過熱。