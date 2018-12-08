孟晚舟倘拒引渡或纏訟數年

熟悉加國引渡法例的溫哥華律師李克倫（Richard Kurland）對本報表示，法官最快會在當天即時決定是否繼續扣押孟晚舟，但無論結果如何，孟仍然要面對引渡安排。若孟不反對引渡，加國便會安排押送她到美國，但如果她決定聘請律師挑戰引渡令，將會是一場需時數年的漫長司法過程。

孟能否保釋

律師：考量會否接觸特別人士

李克倫估計，法官會以孟與外界通訊的自由度作為保釋聆訊的裁決考量，雖然孟獲保釋也要遵守多項條件，包括可能要佩戴電子監察儀器，但仍然擁有一定程度的通訊自由，如果法官擔心她獲釋後能避過監察與一些「特別人士」聯絡，繼續扣押她將是最安全的做法。

外交部證屬中國公民

中國外交部發言人耿爽昨日稱，迄今為止，不論加方還是美方，都未向中方提供任何當事人違反兩國法律的證據。他還表示，「根據《中華人民共和國國籍法》，孟晚舟是中國公民」。孟晚舟同時持有香港身分證，本報曾向加拿大司法部查詢孟晚舟是否擁有加國居留身分，但發言人拒絕回應。耿爽被問及中方是否會採取「報復行為」時回應稱，「中方一向依法保護外國公民在華合法權益。當然，他們在華期間也應遵守中國的法律法規」。

《溫哥華太陽報》報道，孟12月5日曾於溫哥華法院短暫出庭，她當時身穿深綠色套裝，出庭時曾望向坐在旁聽席的多名穿西裝男子，之後安靜地坐在犯人欄內，法庭為她提供普通話翻譯。