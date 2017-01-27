挽救市場 華為156億堵安全漏洞 孟晚舟今保釋聆訊

晤特朗普前悉孟被拘

習近平決定不提事件

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）昨日對美國CNBC電視台稱，華為被警告違反對伊朗制裁「已有一段時間」，但他表示事件不會影響中美貿易談判，他仍對談判保持樂觀。美國總統特朗普昨晚則在twitter稱「對華談判進展順利」。《金融時報》昨日引述消息稱，中國政府在阿根廷的「習特會」開始前不久得悉事件，但國家主席習近平決定不在晚宴中提到此事，以將重點集中在貿易摩擦上。

華為高層晤英高官 接受網安要求

46歲的孟晚舟12月1日於溫哥華國際機場轉機時被拘留，美國正向加拿大要求引渡。路透社指，華為已委任董事長梁華暫代孟晚舟的CFO職務。《金融時報》昨引述兩名消息人士稱，華為高層本周與英國政府通訊總部（GCHQ）國家網絡安全中心高官會面，接受一系列技術要求，將作出符合英國網絡安全要求的書面承諾。彭博社則引述知情人士稱，華為將花費20億美元來升級全球系統以解決安全問題，而不僅僅是透過「一攬子」變更或變通辦法來應對各國政府的具體要求，這項工作將持續到所有安全問題得到解決為止。一名知情人士表示，華為將在未來幾天公開其改造的詳情，並將方案提交給英國國家網絡安全中心。路透社亦引述消息稱，「華為承諾會用這筆錢更好地建設和管理它的產品」，另一人則稱，中國的華為高層已經討論過這個方案。華為昨日未有回應這一報道。

日擬禁政府購華為設備

其他國家對華為態度不一，日本《讀賣新聞》引述消息稱，日本政府考慮禁止政府採購華為及中興的產品，最快將在下周一（10日）召開跨部門會議討論。共同社稱，日本政府為免影響中日關係，訂出新的採購指導方針時，不會直接點名華為及中興，只以「基於安全保障的觀點作考慮」的文字帶過。日本傳媒引述政府相關人士稱，若華為產品銷往伊朗一事屬實，將牴觸日本政府新的網絡設備採購指導方針，華為產品將被排除在採購名單之外。中國外交部發言人昨對此表示「嚴重關切」，希望日方為中國企業在日營運提供公平競爭環境。

至於今次協助拘捕孟晚舟的加拿大，公安部長葛代爾（Ralph Goodale）同日亦向當地傳媒稱，政府「非常謹慎地」考慮，令加拿大電訊網絡免受華為5G技術的潛在威脅。法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）與到訪當地的中國國務院副總理胡春華會面後對路透社稱，法國歡迎華為，「它是在法國扮演重要角色的公司，我們歡迎華為在法投資，但如果投資涉及國家安全和敏感科技，政府有責任設置相關限制」。

報道指匯豐配合調查 非調查目標

另據《華爾街日報》報道，從2012年起監督匯豐銀行反洗錢制裁控制舉措的顧問公司Exiger，曾向紐約東區聯邦檢察官提供有關華為交易的資訊。匯豐銀行是與華為有業務往來的銀行之一，報道引述知情人士稱，匯豐正配合調查，不過該行並非華為案的調查目標。本報曾向匯豐查詢，但對方拒絕回應。

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