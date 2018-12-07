5G大戰華為具優勢 內地專家：找理由箝制

中國人民大學國際關係學院外交學系教授王義桅對本報稱，5G流動通訊網絡是未來戰略性競爭產業之一，而且是其中的基礎產業，在此前的全球通訊技術標準5G方案大戰中，華為擊敗包括美國在內的多個國家的技術，取得了絕對優勢，使中國在此領域擁有話語權，亦使美方感覺受挑戰。王義桅又說，此前有消息稱華為「掌門人」任正非或將退休，交棒給女兒孟晚舟，美方此次是要尋求藉口，想通過箝制中興的方式一樣箝制華為，「之前中興被制裁，最後同意美方派遣人員進入企業管理層監管，他們應該也會像（處理）中興一樣，找個理由讓他們更多進入管理層，去影響去了解企業下一步部署」。

美聯社引述加拿大前任駐華大使馬爾羅尼（David Mulroney）說，華為是代表「中國技術尋求世界認可」的標誌企業，中國可能會扣押在華的美加公司高層以示報復。

研究員：中方或解讀有意破壞會談

加拿大卑詩大學亞洲研究中心研究員姜聞然說，在「習特會」同日動手，中國會將事件解讀為有意破壞會談，「她在加拿大轉機時被捕，意味美加情報人員跟蹤已久，早有計劃要逮捕她」。他還表示，除了中美關係，中加自貿協定談判都會受影響。

明報記者