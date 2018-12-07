美查華為已久 「習特會」同日動手

孟曾被指經港公司輸電腦到伊

路透社2013年1月報道，孟晚舟在香港天通科技（Skycom）有限公司董事會任職，該公司後來被指向伊朗最大的流動電話運營商，出售被美禁運的HP電腦設備。報道稱，有至少13頁Skycom提案標有「華為機密」的字樣，並帶有該公司的標識。華為此前曾回應稱，它和Skycom都沒有對伊朗提供該設備。

美國近年亦已「盯上」華為，2016年，美國商務部公布了一份據稱是中興通訊的絕密檔案，詳細介紹如何利用空殼公司中轉等方式，規避美國的出口管制。檔案還說，一家代號F7的中國公司也有類似做法。10名美國國會議員致函美國商務部稱，他們相信F7就是華為。

議員多次指摘威脅美國安全

美國國會議員亦曾多次指摘華為對美國國家安全構成威脅，稱其技術可能被中國政府用於間諜活動。美國國防部5月下令，美軍基地商店停止銷售華為和中興通訊製造的智能手機；美國還要求盟友國家不要使用華為的5G技術（見圖）。

華為並非國企，但創辦人任正非出身軍人，美國早期針對華為多稱其與解放軍有關，但華為多次否認。至中國去年通過《國家情報法》，當中規定中國企業有義務協助情報機關，西方國家據此擔心華為和其他技術設備製造商會被中國安全機構利用，幫助中國蒐集情報。

憂華為技術助蒐情報

《人民日報》海外版微信公號「俠客島」發表評論稱，孟晚舟事件顯示，不能輕易相信美國會短時間終結大規模、無底線的對外貿易戰。文章稱，「在未來相當一段時期內，磕磕絆絆、打打談談會是中美關係的常態，中國需要習慣這一新的鬥爭環境，對美國政府的任何承諾，都需要謹慎對待，做兩手準備」 。