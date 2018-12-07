任正非長女隨母姓 入華為打雜做起

外公孟東波 曾任四川副省長

任正非有三段婚姻，育有一男兩女。任與第一任妻子孟軍有一女一子，長女是孟晚舟，兒子原名孟平（又稱任平）。孟軍的父親孟東波歷任華東軍政委員會副秘書長、冶金部基建司司長、四川省副省長等職。任正非也曾稱，自己受孟晚舟外公影響，所以讓女兒隨外公姓。而孟晚舟曾在2013年1月的華為業績預告會上說，「名字是我自己16歲時自己改的，隨我母親姓。我弟弟叫任平，他現於華為旗下慧通公司（Smartcom）」。

孟晚舟1993年進入華為，最先是打雜和接電話，目前被認為是最有望接棒執掌華為的接班人。任正非與第二任妻子姚玲育有一女姚安娜（Annabel Yao），現年20歲，因今年參加巴黎名媛舞會才首次亮相。《新京報》報道，姚安娜也隨母姓，在雲南昆明出生，5歲開始學芭蕾舞，如今在美國哈佛大學就讀電腦工程和統計數據專業。據新浪財經，任正非的第三任太太是「80後」、畢業於成都電子科技大學的四川人蘇薇，比孟晚舟還要年輕。內地知名品牌營銷專家李光斗稱，目前任正非在深圳的飲食起居，都由蘇薇照顧。