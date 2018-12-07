華為太子女加國被捕 美求引渡 或涉違禁出口伊朗 中國斥侵人權促放人

華為接班人 持港身分證

溫哥華轉機 美要求拘捕

46歲的孟晚舟（Cathy Meng）是華為創辦人任正非的長女，被認為是華為的接班人，她持有香港身分證，現任職華為副董事長、首席財務官。加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）5日報道，孟晚舟在溫哥華被逮捕（arrest），加拿大司法部發言人麥克勞（Ian McLeod）在一份聲明中稱，應美國要求，孟晚舟於12月1日被逮捕，「美國政府正尋求引渡她，保釋聽證會定於周五召開」。聲明稱，「由於孟晚舟提出禁止報道令（publication bans），並且已經生效，所以我們目前無法提供進一步細節」。

美2016年起調查華為

《環球郵報》引述一名加拿大知情人士表示，美國執法部門指控孟晚舟試圖逃避美國對伊朗實施的貿易禁運，但沒提供更多細節。路透社今年4月26日曾引述兩名匿名消息人士報道，紐約聯邦檢察官至少自2016年起一直調查華為是否違反美國有關出口和制裁法令，把原產於美國的產品運往伊朗和其他國家。消息人士說，美國司法部針對華為的調查由紐約布魯克林檢察官辦公室負責。 目前，美國司法部發言人雷蒙迪（Marc Raimondi）和布魯克林聯邦檢察官辦公室均不願置評。

第一財經網引述與華為在5G市場一直緊密合作的高通總裁阿蒙（Cristiano Amon）表示，「剛剛聽說了華為的事情」。他表示中國有很多強而有力的合作伙伴，高通仍然希望在中國幫助他們發展更多的流動市場。

外交部促澄清拘捕理由

華為：不知孟有任何不當行為

外交部昨日的例行記者會，焦點幾乎都集中在孟晚舟被拘押一事。發言人耿爽表示，中方已分別向加方、美方提出嚴正交涉，並表明嚴正立場，要求對方立即澄清拘押理由，立即釋放被拘押人員。他稱目前，美、加雙方均未對拘押理由作出任何澄清。

中國駐加大使館則表示，加拿大警方應美方要求逮捕一個沒有違反任何美、加法律的中國公民，對這一嚴重侵犯人權的行為，中方表示堅決反對並強烈抗議，中方要求立即糾正錯誤做法，恢復孟女士的人身自由。深圳市政府相關負責人發聲明，表示密切關注事件，強烈要求加拿大方面澄清事實，解除無理拘押，切實保障當事人的合法、正當權益，並會協助華為等在深企業維護在境內外正當權益。

華為方面則稱，孟晚舟在加拿大轉機時被加拿大當局代表美國政府暫時扣留（detained）。華為表示，關於具體指控，提供給華為的信息非常少，華為並不知曉孟女士有任何不當行為，但相信加拿大和美國的法律體系會最終會給出公正的結論。華為強調遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和制裁法律法規。

孟晚舟被加拿大當局拘押的消息拖累亞洲股市昨日下挫，滬港股市下跌最多，恒生指數重挫663點或2.47%，本港上市的一眾華為概念股遭拋售。另外，根據公司註冊處紀錄，孟晚舟是香港華為國際有限公司、華為技術投資有限公司及華盈管理有限公司的董事。土地註冊處文件顯示，她以聯名形式與其夫劉曉棕在2012年以3350萬元購入擎天半島一單位，2014年又以1870萬元購入維港灣一複式單位，兩物業現時估價總值近8000萬元。

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