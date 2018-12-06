驗筋費未知誰埋單 金澤培：研分段通車

路政署長陳派明亦表示，要符合安全標準，才會考慮啟用紅磡站。

至於檢測鋼筋的費用，路政署發言人稱不會納入沙中線的工程費用，但未有交代由哪一方支付，因為「最終責任仍未清楚」。被問到沙中線超支情况，該署只表示「會適時向立法會申請撥款」，但沒進一步透露詳情。公民黨立法會議員陳淑莊認為檢測費用應由港鐵負責。

昨日記者會焦點之一是港鐵被追問抽查鋼筋位置的數量及方式，惟港鐵不斷重申符合國際及科學標準，後來才透露抽樣方式由港大提供，但拒透露相關學者資料。

若需額外測試

最快明年4月完成所有工作

政府表示，港鐵已大致完成第一階段的資料覆核，預期下周一（10日）展開第二階段的開鑿及檢測工作，整個檢測過程需要最少16周才可完成。若有需要做荷載測試以確認紅磡站擴建工程的結構完整性，料該測試需額外8個星期才可完成，換言之最快要到明年4月底才可完成所有工作。

立法會文件顯示，截至9月30日，沙中線大圍至紅磡段已完成工程約99%；紅磡至金鐘段工程進度為73%。按港鐵原先計劃，沙中線的屯馬線即大圍至紅磡段，原定2019年中通車；過海段即紅磡至金鐘原定2021年通車。

民建聯認為，當局應積極研究分階段通車模式，即是首先開通大圍至鑽石山、啟德、宋皇臺、土瓜灣及何文田站。立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰認為，至少要分段開通至何文田站才可接受，讓更多市民可轉乘其他線過海。