田北辰稱抽查不全面：不達5%難向公眾交代

潘焯鴻說，鑿開層板石屎檢查對釐清鋼筋接駁螺絲帽問題大有幫助，但因現時就螺絲帽安裝未有準確及詳盡的紀錄，故認為採樣數量不應少於螺絲帽總數的5%，建議工程內各個接駁處都應包括在開鑿範圍。

工程師：隨機檢查時

憂港鐵過濾欠佳處

資深土木工程師倪學仁指出，按每個鑿開位置長度計算，是次方案的檢查範圍僅佔全個紅磡站約2%，認為80處石屎鑿開後，「一個都不能少」，如有一處出現問題，就應再按比例鑿更多石屎檢查，直至新鑿之處無發現問題。倪稱如港鐵按此方式檢驗，首階段的範圍佔2%還是5%都不是大問題。惟他憂慮，隨機檢查時，港鐵或會過濾工程欠佳的地方，令統計有偏差，認為公信力對是次檢驗非常重要。

工程師學會土木工程部前主席嚴建平認為，不足1%接駁位受檢查在檢查角度上不夠多，但考慮到鑿石屎是破壞性測試，而檢驗的接駁位置更是結構的受力位，如鑿太多或會影響站內結構。他認為，鑿80處石屎僅是初步檢測，如有發現問題的比例高，就有需要再鑿其他範圍。

田北辰認為現時抽查的方式不全面，對此「不收貨」，指鑿石屎的涵蓋率應擴大至每幅連續牆都選一個位置鑿開，每幅檢查10個螺絲帽接駁，讓抽查螺絲帽接駁位比率達5%。他說是次檢驗已非只技術問題，已提升至政治層面，認為若抽查數量不達5%，難向公眾交代。田又表示港鐵是次已增加檢驗範圍，不明白範圍再增加數個百分點會對工程或成本構成多大影響，令港鐵不願意執行。

指應先查24指定位置

林卓廷：造假倘嚴重增抽樣

民主黨立法會議員林卓廷認為，政府應先做指定24個位置的檢查，並公布中期檢測報告，若發現造假嚴重，就不應只抽樣檢查其餘56個位置，而是要增加開鑿的抽樣數量。他又說，政府的專家顧問團應派出代表監察開鑿過程，確保不會有任何人或公司影響結果。

民建聯稱，港鐵委託香港大學獨立檢測，認同此做法客觀，至於開鑿數量是否恰當，該黨期望港鐵及政府必須密切監察情况，並匯報公眾。