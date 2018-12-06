紅磡站鑿石屎80處 驗螺帽不足1％ 專家質疑不夠 港鐵路政署：科學可靠

工程師：一處有事鑿多兩處

資深土木工程師倪學仁稱，按香港一般檢驗方式，如有一處位置鑿開後發現有問題，就應按一定算式計算，「一處（位置）有事需鑿多兩處，兩處有事就鑿三個，如鑿完再有問題，就再鑿下去」，指80處應屬初步檢查，如有問題就需要再鑿更多地方檢查。另有工程師稱，雖然1%抽樣比例低，但鑿石屎是破壞性測試，而檢驗的接駁位置更是結構的受力位，如鑿太多或會影響站內結構（見另稿）。

下周一展開 料需16周

集中被指有問題東西走廊

金澤培昨日在記者會上表示，將分3個階段檢視紅磡站結構，首階段會檢視施工期間相關圖人則的改動及建造紀錄，目前已大致完成，並正準備進入第二階段、即鑿石屎檢驗，開鑿地點涉及80處，分佈在東西走廊及南北走廊月台層板，料檢查及重置最少需時16個星期；最後階段將按首兩階段結果，詳細評估月台層板及車站擴建的結構，有需要會修復。

開鑿安排主要集中在被指施工有問題的上層東西走廊，共計有52個位置，包括24個「定點」位置檢查。金澤培回應，該24個位置涉及改動圖則設計，但未有現場照片反映施工狀况，惟未透露具體位置；有關開鑿大小每個位置長闊均為25厘米、深10厘米，推斷約可見到1個螺絲帽接駁，即約有至少24個螺絲帽。檢測人員並會在東西走廊「隨機」選28個位置開鑿，每個大小40乘50厘米，深度不一。港鐵指涉及開鑿的東西走廊，大概每7米至8米就會鑿一個洞。

同時鑿南北走廊

料隨機查至少168螺絲帽

同時，港鐵應港府專家要求，把開鑿範圍擴展至下層南北走廊，同樣隨機抽揀28個位置開鑿。因此，東西及南北走廊的隨機抽樣合共56個位置，料能檢測至少168個螺絲帽接駁。分判商中科興業多名證人作供，指目擊剪鋼筋事件主要發生在東西月台層板C區，另南北走廊亦有小量牽涉。

港鐵指港大建議抽樣方法

港鐵指有關抽樣方法由香港大學建議，而開鑿工程則另外委託承建商進行，據了解，港大土木工程系亦有份給予意見，該系系主任區達光接受本報查詢時承認有份提供建議，但拒絕透露更多細節，只稱「有其他港大學系亦參與其中」。今次測檢抽樣工作由港大做，承建商是Utech，分析由工作奧雅納（ARUP）負責。

政府指倘通過測試

即95%可信少於3.5%駁位有問題

政府其後回覆，隨機抽樣方法是採用統計學上的「Binomial distribution（二項分布）」定抽查數量。港鐵代表補充，指如果168個螺絲帽安裝無問題，統計學上等於有95%信心確定有問題的接駁位佔整體工程比例不會多過3.5%。

新任路政署長陳派明則表示，政府滿意今次港鐵方案，又指鋼筋接駁有問題不等同整體車站結構安全有問題，需待第三階段評估才能掌握，但承認政府認為逾2萬個螺絲帽的地盤簽名紀錄未必真確，政府到目前為止仍未能掌握施工圖則及螺絲帽數量，需待是次檢查跟進。

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