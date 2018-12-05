港人月均行房3.7次 七成人滿意性生活

調查結果發現，受訪夫婦每月平均行房3.7次，即一星期不足一次，比2012年的4.4次微跌。不過，無論是男女受訪者均有八成對婚姻感到「滿意或很滿意」，以及七成對性生活感到「滿意或很滿意」。家計會執行總監范瑩孫解釋，每對伴侶的性需要不同，「可能每次好窩心、好甜蜜就已足夠」，次數並非衡量性生活是否美滿的唯一指標，但家計會建議夫婦不要忽略性生活。

行房避孕率降至66.7%

另外，受訪婦女每次行房有避孕的比率下降，由2007年的79.5%下降至2012年的74.8%，再下降至2017年的66.7%；「有時有，有時無」的比率由2012年的10.1%上升至2017年的13.2%。當中男性避孕套仍是最多受訪者使用的避孕方法。墮胎比率由2012年的14.1%減至2017年的11.5%。在10條避孕知識問題中（見表），男女性受訪者分別平均只得3.17及3.44分，當中「男用避孕套外塗上凡士林會令避孕套穿破」，受訪者答錯或不知道比率為最高。范瑩孫強調，此10條問題較為偏門，並不完全代表本港夫婦的避孕知識水平。她說，這些問題來自平日大眾常見的誤解及家計會收到較多人查詢的內容。