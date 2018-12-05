「至少放到小朋友牀」 年輕區議員想生仔 時機需待換樓後

住300呎1房單位

鍾錦麟：現隨遇而安

鍾錦麟表示，夫婦雙方工時長，雖然想生兒育女，但需要考慮不少因素，因而無法定出合適時機，「不肯定能否commit（付出）時間照顧小朋友……我（工時）不穩定，每周7天工作，這個月應該沒有一日可以全日放假。太太雖然5天工作，但加班都厲害」。

他說，與太太現階段對生育抱着「隨遇而安」態度，事業先行；又指所住單位雖非面積只百多呎的「納米盤」，但只足夠二人世界，「是否需要換樓先？至少可放到小朋友張牀……（住所）間隔不太適合有小朋友同住，小朋友始終會長大」。

青民主席暫不生仔：等樓市跌

青年民建聯主席、觀塘區議員顏汶羽同樣面對工時長和住屋問題，他與同在民建聯工作的太太結婚5年，一直希望生育，「但哪有時間湊（小朋友）？我們的父母雖然已退休或半退休，可以幫忙，但始終想自己湊小朋友。」他稱，住所是家人物業，自己要幫忙供樓，加上屬服務式住宅，格局像「酒店」，沒有配套可以支援孩子成長，「小朋友要有其生活空間，又要考慮他的讀書環境……（住所）除了四面牆就沒有配套」。

被問及這會否逐步推遲生育計劃，他說希望先有更好的住所環境，「大家都在等樓市何時會跌」。