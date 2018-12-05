15％港女未定生育 30年新高 67%不想生 近三成稱空間擠迫影響性生活

「一孩家庭」最普遍結構

家計會去年8月至今年6月間，向1514名15至49歲已婚或現正同居的婦女，以及1059名這些婦女的配偶或伴侶作調查。結果發現，受訪婦女「理想子女」數目為1.59名，但「實際子女」數目平均為1.28名，較2012年時的1.24名微升。「一孩家庭」是目前最普遍的家庭結構，受訪婦女育有一個孩子的百分比持續20年上升，升至38.5%；而今次調查中34%受訪婦女育有兩名孩子。「沒有子女」的受訪婦女比率由2012年23.4%的高峰，下降至2017年的20.7%。

對於本港婦女平均有1.28名子女，家計會執行總監范瑩孫昨日表示，「幾多個（子女）先夠數，你自己心中有數」。她說每對夫婦都有自己的決定和想法，現時社會氛圍亦不同，家計會不會呼籲「應該要生幾多個」。

不想生育原因：

責任大負擔重要私人時間

受訪婦女「不想生育或再生孩子」的比率由2012的63.8%微升至2017年的67.4%；「不想生育或再生孩子」及「只想生一名孩子」的婦女中，54.2%表示因「養育孩子的責任太大」，49.5%認為「養孩子經濟負擔重」，40.2%稱希望有多點個人時間及發展空間。

14.6%受訪婦女表示未決定是否生育或再生，比2012年的10.1%上升4.5個百分點，是調查以來新高。家計會研究小組委員會主席葉兆輝估計，因夫婦擔心經濟負擔、責任等問題。他又稱本港住屋環境空間不足是很大問題，「兩個人已經窄，再多一個人，加上菲傭，就會很繁忙」，認為若要改善此情况，需要有經濟或實際協助。

增託兒服務有薪親子假 近半人稱鼓勵生育

在鼓勵生育政策以提高社會對父母支援中，分別有49.5%及47.2％受訪婦女認為「增加育嬰及託兒服務」及「有薪親子假」會提高生孩子意欲；經濟鼓勵方面，逾半婦女認為醫療、教育、租屋等資助措施可提高生孩子意欲。范瑩孫稱，仍在猶豫的夫婦應及早計劃及實行，因女性年紀愈大，遇到成孕或生育困難機率愈高，如高齡產婦較大可能出現併發症等。

另外，受訪者每月平均做愛3.7次（見另稿），27.4%受訪婦女稱因「生活空間擠迫」及「與孩子同住一室」影響性生活，前者較2007年時的14.2%及2012年的11.5%為高，後者同樣較之前調查為高，其他影響做愛因素包括職業壓力、經濟壓力、與配偶工作時間不協調等。家計會建議，夫妻可彈性安排閨房之樂的時間和空間，如把握孩子參加課外活動、家人外出時機，或主動製造二人世界的機會。

家計會自1967年開始，每5年做一次全港大型調查，2017年即今次調查為項目的第11次。

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