基委會主任訪港演說：憲法適用香港

港須有極大共識才能改基本法

沈春耀昨亦拜訪立法會，其間與立法會主席梁君彥會晤10多分鐘，梁帶他參觀會議廳及介紹立法會工作。梁君彥其後表示，沈主要是禮節性拜訪，對立法會日常工作、會議廳設計最感興趣，又稱留意到立法會工作不容易。梁君彥亦有向沈談及立法會透明度甚高，任何人做事都受傳媒監察。被問到是否談及立法會議員朱凱廸被拒參選鄉郊代表等問題，梁君彥稱無提任何特別事情。

特首林鄭月娥、政務司長張建宗、律政司長鄭若驊昨午在禮賓府與沈春耀會面。林太稱憲法、基本法共同構成香港特區的憲制基礎，為一國兩制、港人治港及高度自治等國家對港基本方針提供法理基礎。她稱政府會繼續致力透過研討會、展覽、電子媒介宣傳及學校探訪等，增強社會各界人士對國家憲法的認識，並持續推廣基本法。

沈春耀周日曾與中聯辦主任王志民、副主任陳冬等會面。根據中聯辦網站，沈春耀稱很高興應邀來港出席國家憲法日活動，藉此機會與香港社會各界交流學習憲法的心得、體會，同時親身感受「一國兩制」實踐取得的偉大成功。王志民對於沈春耀一行人到來表示歡迎，並稱國家主席習近平去年7月1日訪港以來，香港形勢發生積極變化，「呈現持續穩中向好的態勢」。