民政局前副局許曉暉病逝 終年45

數天前專欄文章談保暖

許曉暉已婚，育有兩名分別約12歲及9歲的女兒。她於《信報》的專欄〈澄鏡臺〉11月30日仍有供稿，以「四時保暖」為題，內容提及自己圍巾不離身的習慣已20多年，又提及自己有腰痛問題。有政界中人稱數月前見過許曉暉，她明顯消瘦，許當時未有透露患病。

許曉暉出身商界，曾任渣打銀行東北亞業務策劃及發展主管。她2008年加入政府出任民政事務局副局長，2012年再獲委任，擔任同一崗位逾8年半至去年政府換屆後離職。作為首屆副局長，由曾蔭權政府過渡至梁振英班子時，許曉暉曾被視為有望「坐正」，出任當時擬增設的文化局長，惟文化局最終未能成立。今年3月，許曉暉出任香港故宮文化博物館有限公司董事局成員。

林鄭哀悼 讚盡心服務市民

林鄭月娥昨晚發聲明對許曉暉辭世表示哀悼，向她的家人致以深切慰問。她稱許曉暉任副局長期間致力推動公民教育、文化等工作，形容她待人以誠，熱愛文化藝術，並重視與業界溝通，深得政府內外和她共事的人尊敬。民政事務局對許曉暉離世深表哀悼，「上下仝人對她離世感到極度悲痛」，局長劉江華形容許曉暉貢獻良多，工作熱誠出色。

全國政協常委胡定旭回覆本報稱，與許曉暉相識10多年，形容對方是「a true lady（真正的淑女）」，非常好人，對家人和朋友都非常好，做事認真，「不論多大件事都可以處之泰然，令周圍的人很放心」。

多名政界人物昨晚於facebook發帖悼念。前特首梁振英讚揚許曉暉是好公僕、老朋友。教育局長楊潤雄以英文表示很榮幸與許共事。民建聯主席李慧琼對許曉暉逝世感到萬分惋惜，讚揚她是用心工作的官員，努力推動本港文化發展，貢獻良多。