2020若須答「港獨選項」 毛孟靜：泛民各自表述

民主黨主席胡志偉說，出席記招的議員已表達不同意，甚至是反對港獨，批評政府將政治審查由立法會延伸至鄉郊選舉，甚至明年的區議會選舉。他批評做法損害香港言論和新聞自由，以及香港核心利益，促特區政府改轅易轍，否則市民累積不滿情緒，無助修補社會對立。

泛民憂「紅線」延伸至區選

人民力量陳志全說，進步民主派將來參選會更艱難，或會被DQ（取消資格），但他認為「無得驚」，若情况如此無理，就讓全世界看見。行政會議成員、資深大律師湯家驊以「衝紅燈」執法作例，不認為當局「搬龍門」，陳志全不點名反駁湯是「荒天下之大謬」，因「衝紅燈」有法例明文規定，但DQ事件中「參選權的紅燈是任佢舉、任佢豎喺邊度」。

有傳媒問及出席記招的民主派議員是否反對港獨作為自決選項、會否微調立場，朱凱廸稱民主派對港獨是否選項有不同立場，他重申民主派的核心價值是「我不同意你，但誓死捍衛你發言權利」。議會陣線區諾軒說，他3月參加補選時對手已不停問這類問題，不排除兩年後的立法會選舉亦然，批評這些問題令香港選舉「愚蠢化」，難以聚焦民生政策，又認為建制派是希望民主派說了「唔啱聽」的說話而被DQ。

毛孟靜說，會在立法會大會提出休會辯論事件，在周五內會上要求內會主席李慧琼批准討論。