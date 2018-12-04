梁美芬倡修例 言明參選公職禁鼓吹港獨

【明報專訊】《基本法》第104條所指要依法宣誓擁護基本法和效忠香港特區的公職人員，並無包括鄉郊代表和區議員，朱凱廸認為鄉郊代表選舉的選舉主任，無權審查其政治立場。基本法委員會委員、經民聯梁美芬認為，基本法立法原意清晰，任何公職人員都不可支持港獨或自決，她建議政府考慮修改各個選舉的條例，包括鄉郊代表選舉和區議會選舉，列明任何人參加公職人員選舉，都不可鼓吹港獨及自決，甚至是不可支持港獨是選項。
張超雄：會否有日選班長要宣誓？
第104條規定特首、主要官員、行會成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員在就職時必須依法宣誓擁護基本法，效忠香港特區。工黨張超雄昨批評，朱凱廸參選鄉郊代表被DQ，是首次超越了104條中列明受規限的人士，擔心將來規限會擴展至其他位置的人，「會否到有日讀書註冊要宣誓表示效忠，選班長又是否要宣誓？」
梁美芬說，任何人想擔任公職人員都不能主張港獨或自決，至於何謂公職人員，她認為是泛指有公共權力的人。問到政府諮詢委員會成員或選委是否要受規限，她稱很難舉例子。另外，她指確認候選人參選資格全由行政機關處理不理想，並認為應讓參選人在選舉前有上訴機會。
劉兆佳料標準不擴至選委會
全國港澳研究會副會長劉兆佳形容，今次是人大常委會就基本法104條釋法後的政治後果，104條所列公職人員不包括鄉郊代表，但釋法對於真誠擁護基本法和效忠香港特區的標準已訂立，鄉郊代表及區議會選舉亦有相關聲明，故要同樣用立法會的甄別準則，否則政府會被視為前後不一。
劉兆佳稱，現時不認為政府會將此標準擴大至選舉委員會、其他法定組織和重要諮詢委員會，因它們不被視為政治架構，亦毋須宣誓。