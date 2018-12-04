梁美芬倡修例 言明參選公職禁鼓吹港獨

張超雄：會否有日選班長要宣誓？

第104條規定特首、主要官員、行會成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員在就職時必須依法宣誓擁護基本法，效忠香港特區。工黨張超雄昨批評，朱凱廸參選鄉郊代表被DQ，是首次超越了104條中列明受規限的人士，擔心將來規限會擴展至其他位置的人，「會否到有日讀書註冊要宣誓表示效忠，選班長又是否要宣誓？」

梁美芬說，任何人想擔任公職人員都不能主張港獨或自決，至於何謂公職人員，她認為是泛指有公共權力的人。問到政府諮詢委員會成員或選委是否要受規限，她稱很難舉例子。另外，她指確認候選人參選資格全由行政機關處理不理想，並認為應讓參選人在選舉前有上訴機會。

劉兆佳料標準不擴至選委會

全國港澳研究會副會長劉兆佳形容，今次是人大常委會就基本法104條釋法後的政治後果，104條所列公職人員不包括鄉郊代表，但釋法對於真誠擁護基本法和效忠香港特區的標準已訂立，鄉郊代表及區議會選舉亦有相關聲明，故要同樣用立法會的甄別準則，否則政府會被視為前後不一。

劉兆佳稱，現時不認為政府會將此標準擴大至選舉委員會、其他法定組織和重要諮詢委員會，因它們不被視為政治架構，亦毋須宣誓。