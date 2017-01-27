朱凱廸：若呈請 可拗104條公職範圍 朱：挑戰與否陷兩難 建制：不排除立會彈劾

盼呈請定「紅線」 惟憂法庭受壓

朱凱廸昨日在民主派記者會上稱，若提出選舉呈請，爭拗點是鄉郊代表及區議會選舉，並不是《基本法》第104條範圍的公職，不應以立法會議員的標準作政治審查，以及「港獨」作為自決選項是否等於不擁護基本法，亦會考慮到法律費用問題。基本法委員會委員、經民聯梁美芬建議政府認真考慮修例，任何人參加公職選舉，都不可以鼓吹港獨及香港自決（見另稿）。基本法第104條列明，香港行政長官、主要官員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員在就職時必須依法宣誓擁護基本法，效忠香港特區。

立法會內會副主席、法律界議員郭榮鏗昨日與政務司長張建宗見面，他稱已向對方表達民主派認為選舉主任做法破壞香港法治和一國兩制，不能接受；他引述張建宗稱，選舉主任做法合程序公義。

朱凱廸昨日強調，沒有迴避是否支持港獨的提問，指選舉主任是刻意不聽他的解釋；並強調不主張港獨，亦未提及任何自決公投。他批評選舉主任的說法是設下「紅線」，不能保護港人言論自由，將「人人要做思想警察」的邏輯用在香港。他形容，未來面對輿論、議會和民心「三條戰線」，建制派以「衝紅燈」等「惡俗比喻」扭曲事情本質，而市民未必明白立法會議員不能參選村代表背後的意思，他稱要爭取不同平台解說，打好民意戰、爭取民心，在議會內亦要「攻守兼備」。

被問朱為何能入立會 譚惠珠：2016年沒人追究

基本法委員會副主任譚惠珠昨晚出席活動後表示，選舉主任根據鄉郊代表選舉條例第24條作DQ（取消資格）決定，純粹是本地執法問題；對於為何朱凱廸2016年能當選立法會議員，譚說2016年沒有人追究，但今次是新的選舉，法律上要求鄉郊代表作出申述，與當時決定、能否繼續做立法會議員無關。她說不能單以簽署聲明決定參選資格，指簽署聲明是一回事，言行是否一致是另一回事。

郭偉強：不夠票 不浪費時間提彈劾

工聯會立法會議員郭偉強前晚在facebook稱，立法會本應比村代表選舉更嚴謹，「點解一個村代表被DQ的人，立法會不被同時DQ」。根據基本法，若要以行為不檢或違反誓言而提出褫奪立法會議員資格，要經在席議員三分之二通過，現時民主派議員佔24席，多過總議席的三分之一，若民主派一致反對，有關議案難獲通過。郭偉強昨稱立法會內不夠票通過彈劾，他不會浪費時間提出，工聯會陸頌雄亦表示未有提出彈劾議案的想法。

李慧琼昨稱未收到議員提出彈劾朱凱廸，但建制派會定期開會討論最新進展，不排除任何可能。她說，朱凱廸2016年宣誓就任後，出現人大釋法等變化，故不能單指朱當時宣誓獲通過，就代表以後沒問題；她並稱從嚴謹角度來看，過往亦有其他議員宣誓不符資格，只是政府不追究而已。朱凱廸稱，與建制派議員過去兩年朝夕相對，現在才「醒起」想檢舉他，行動太遲。

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