暫緩加徵新關稅 就知識產權等立即談判 貿戰不升級 爭取90天解結

華：按改革開放進程擴進口

在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯舉行的工作晚宴比原定提早1小時，據新華社消息，國家主席習近平強調，中美作為世界最大兩個經濟體，經貿往來十分密切，相互依賴，雙方在經貿領域存在一些分歧是完全正常的，關鍵是要本着相互尊重、平等互利的精神妥善管控，並找到雙方都能接受的解決辦法。報道稱兩國元首達成共識，停止加徵新關稅，並指示兩國經濟團隊加緊磋商，朝着取消所有加徵關稅的方向，達成互利雙贏的具體協議。中方表示，願意根據中國新一輪改革開放的進程及國內市場和人民的需要，開放市場，擴大進口，推動緩解中美經貿領域相關問題。

倘未達協議 2000億美元華貨徵稅25％

彭博社報道，白宮聲明稱特習會「非常成功」，美國總統特朗普同意，將2000億美元中國進口產品的關稅維持在10%，不依原先計劃調高至25%，換取立即開始知識產權保護、非關稅壁壘、網絡入侵和網絡盜竊、服務和農業等方面的結構變革談判，「將盡力在90日內完成協商，如果在期限內無法達成共識，關稅稅率就將從10%升至25%」。中國另同意增加採購「尚未達成協議但會是顯著大量」的農產品、能源和工業製品，以縮小美國對中國的貿易逆差。

特朗普：不可思議的交易

特朗普在聲明中表示：「這是一次了不起且富成效的會議，對中美兩國來說都有無限的機會。很榮幸與習近平主席合作共事。」特朗普啟程返國時在空軍一號上告訴記者：「這是一項不可思議的交易。我要做的是暫停加徵關稅，而中國會打開門戶，中國會取消關稅，中國會買進大量美國產品。」

外長王毅介紹中美元首會晤情况時表示，中美兩國元首在「友好坦誠的氣氛中」深入交流了2小時30分，超出預定時間。

有消息稱，在晚宴接近尾聲時，房內傳出掌聲，在習特率團離場時，中美人員還拍攝了一張集體合照，這一舉動並非原計劃內容。事後，參加晚宴的美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在Twitter發文稱，「進展順利」。

官媒：只要有誠意 沒解決不了問題

美國智庫戰略與國際研究中心資深研究員葛來儀（Bonnie Glaser）認為，中美協議只是為了留位（placeholder），「本可以在數月前達成」。新華社評論稱，此次會晤是自今年3月雙邊經貿摩擦不斷升級以來，兩國元首繼兩次通話後首次面對面溝通，這積極信號為下階段中美經貿關係發展指明方向、注入動力，「只要有誠意，中美之間沒有解決不了的問題！」

英國廣播公司（BBC）表示，習特會達成協議，符合外界此前的普遍預期。然而兩國設下90天談判期，顯示貿易戰只是暫停升級。中國做出大宗購買承諾，但只能起到暫時減少貿易逆差的作用，治標不治本。中美長期結構分歧依然存在，預料兩國中長期將在貿易上繼續過招。

（中美角力）

明報記者

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