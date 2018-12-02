中證監准增持 瑞銀成首家外資控股券商

今年4月中證監發布《外商投資證券公司管理辦法》，其後多家外資紛紛申請增持境內合資券商至50%以上，或成立一家新的外資控股券商，這批申請者除了瑞銀外，亦包括瑞士的瑞信、日本的野村及大和，與美國的摩根大通。這次中證監率先批准瑞銀增持內地的「瑞銀證券」，具體操作是由瑞銀收購中國國電資本控股及中糧集團在瑞銀證券的股權，使瑞銀的持股量增至51%，交易完成後，中國國電資本控股的持股量減至1.99%，中糧集團則撤出該公司，其餘股東北京國翔資產管理及廣東省交通集團的持股量則為33%及14.01%。

中銀保監剛批安聯控股保險公司

瑞銀集團首席執行官安思傑表示，拓展內地業務是集團的戰略重點，瑞銀集團亞太區總裁施許怡敏則稱，未來會與瑞銀證券更緊密聯結，加強亞太區內業務協作。中證監表示，下一步將繼續落實對外開放，推進資本市場對外開放。

無獨有偶，早前內地核准外資機構控股境內的保險公司，首例亦是給予歐資公司。上周日中銀保監批准德國的安聯集團在內地成立首家外資控股的保險公司，安聯指「這是中德兩國長期友好雙邊關係的又一見證」。數天後，法國的安盛集團隨即宣布增持內地的財險公司安盛天平至全資控股。

美資獲准成立支付平台評級機構

不過，另外兩個正逐步開放的金融領域則有美資的身影。去年國家主席習近平與美國總統特朗普會面後，承諾開放外資支付平台與評級機構進入中國市場，而近月確實有進展。例如美國運通在11月初獲准在內地設立合資企業，持股50%，若在境內建立銀行卡清算網絡，有望打破銀聯的壟斷。至於VISA與Mastercard亦已遞交相關申請。評級機構方面，總部位於紐約的惠譽，在10月底在內地成立全資子公司，可以為內地債券市場提供評級服務。