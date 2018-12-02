難一錘定音 學者料表面停火

華盛頓智庫戰略與國際研究中心中國事務專家甘思德（Scott Kennedy）接受《聯合早報》訪問時判斷，「習特會」會談結果「最多只是表面上停火」，更大可能是雙方維持目前的高關稅，並且在未來繼續提高關稅和市場壁壘。他認為，決定「習特會」成果的關鍵因素掌握在中國手上，「中國一直不願意解決特朗普政府的核心關切」，「北京的頑抗是僵局的原因」。

貿戰影響未全現未知痛

料明年中停戰

但有內地學者認為，中國在「停戰」上並不佔有主動權，美國才是能解開僵局的一方。中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮認為，是美國挑起貿易戰，「鑰匙還是在美國手裏，願不願意接受中國提出的讓步條件？美國國內形勢對特朗普形成多大的壓力？」金燦榮認為，到目前為止，貿易戰對經濟的影響還未全面顯現，但愈往後美國將愈被動，而只有在感受到「疼痛」後，雙方才更有可能達成正式「停戰」協定，預計要等到明年中。

新加坡國立大學法學院副教授王江雨分析，美國國內遏制中國的情緒上升，加上中美官僚層面在「習特會」前並沒有會談，「很難想像習特會會有一個全面、完整、一錘定音的協定」。鑑於兩國領導人都會顧及面子、不希望看到毫無進展的會談結局，王江雨認為較大可能是「達成一個框架式協議，加上中國在若干具體領域做出適當讓步」，而細節留給未來談判。南京大學國際關係研究院院長朱鋒也認同，一個柔和的姿態性表示、同意重啟對話，已經是「非常積極的成果」，「關稅會不會再加，會不會擴大，這些可能性都不能排除」。