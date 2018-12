習特今會 中方先展開放決心 境內券商准外資控股 外交部：共識擴大仍有分歧

據路透社報道,G20峰會有望達成世貿組織(WTO)改革的共識,至昨日,各國官員仍在就聯合聲明的措辭作最後討論。而阿根廷當地時間1日晚上的「習特」晚宴會談是今次G20的最大亮點,國際社會高度關注貿易戰中的中美兩國會否達成協議。習近平與特朗普對上一次見面已是一年多前、2017年7月的德國漢堡G20峰會。在與習近平共進晚宴前,特朗普(Donald Trump)接受了美國之音專訪,稱與習近平重點是討論貿易問題,雙方「很有可能有成果(Something could very well come out)」。參與中美磋商的外交部國際經濟司司長王小龍在阿根廷對傳媒稱,中美雙方「共識正穩步擴大」,但仍有分歧。

英國《金融時報》引述3名知情人士透露,中美官員已經討論過,如果習近平與特朗普能夠達成貿易戰「停火」協議,雙方將於12月在華盛頓舉行新一輪貿易談判,由國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴率領約30名中國官員組成的代表團前往華盛頓,時間暫定於12月12日至15日。

「牽動中國政治穩定」

專家料結構改革難有共識

中美雙方關注點包括貿易赤字、擴大中國市場開放、促使中國經濟結構改革等。當中結構改革內容廣泛,包括知識產權保護、強制技術轉讓、國有企業補貼等等,以及產業政策如「中國製造2025」。中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳對中央社表示,當中貿易赤字問題較易解決,中國亦在包括上海進博會等多個場合不斷表示願意擴大進口的決心,擴大開放亦有不少政策已經出台;但經濟結構改革方面,雙方最難達成共識,因為這從根本上牴觸中國由國家主導經濟的既定政策,也將牽動中國的政治穩定,中國不會接受自己受其他國家的影響而改變自身改革進程。

而在「習特會」前,習近平於當地時間11月30日的G20峰會首日會議中,發表題為《登高望遠,牢牢把握世界經濟正確方向》的主題演講。新華社引述習近平稱,「5年前,我第一次出席二十國集團領導人峰會,呼籲共同維護和建設開放型世界經濟。現在看,這一任務更加迫切。二十國集團成員間月均新增貿易限制措施比半年前翻了一番,2018年全球貨物貿易量增速可能下滑0.3%。我們應該堅定維護自由貿易和基於規則的多邊貿易體制。」

習:贊成WTO改革 須各方協商

習近平又稱,中方贊成對WTO作必要改革,但應保障發展中國家發展利益和政策空間,要堅持各方廣泛協商,循序推進,不搞「一言堂」;此外,G20各方應加強宏觀政策協調,「發達經濟體在採取貨幣和財政政策時,應該更加關注並努力減少對新興市場國家和發展中國家的衝擊」。習近平再度重申,中國將繼續深化市場化改革,保護產權和知識產權、鼓勵公平競爭、主動擴大進口,包括每年舉辦中國國際進口博覽會,向世界進一步敞開中國市場。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676