來不及選婚照 地勤與未婚妻陰陽永隔

30歲的Tommy任職國泰地勤7年，從其facebook帳戶看到，他本身是巴士迷，不時貼出「追巴士」的帖文，包括趕搭本港最後一架「熱狗」（非空調巴士）。他早前才拍婚照，其未婚妻昨在社交網站留言及貼上婚照，感嘆Tommy早前還說「一齊翻（返）來揀結婚相」，意外前「上車都同我講上左（咗）車」，未料突然陰陽相隔，「講過一輩子的拖手，而（𠵱）家得番一隻手」。

任職20年行李主管遺妻女

50歲死者劉健昇受僱於提供機場行李服務的新翔（香港）有限公司，任職逾20年，為行李服務部主管。劉與妻育有一名年幼女兒，其facebook內貼有不少與愛女的合照，又不時帶女兒遊玩，前年曾舉家到日本旅行。

據悉，同事昨早發現劉健昇遲遲未上班，多次致電無人接聽，及後有交通警接聽，同事才驚悉噩耗。同事形容劉工作認真勤奮，有責任心，意外後同事間發起籌款，以幫助其家人，公司亦已向家人發放緊急援助金。新翔昨午發出內部通告，對劉健昇離世深表難過及痛心，指已聯絡劉的家屬提供協助。