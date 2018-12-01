千鈞一髮雙手護頭 有人驚醒不見鄰座客

任職機場地勤、坐在車尾第二排左邊的傷者Ken（化名）昨回想，意外時他在座位滑下，先撞向右邊座位再撞向左邊，只好匆忙以雙手護頭，而身旁車窗玻璃爆裂，致雙手擦傷，眼鏡亦飛脫不知所終，只記得事發時有男乘客尖叫。

「當時反應是快點找回個袋，跳落車，大家都說快點走，快點走。」Ken說，下車後在路邊等候救援時，見有乘客互擁，情緒激動。

Ken說，整件事是「突然間（發生），很不真實」，並指深宵旅遊巴車速一向較快，過往亦遇過司機拐彎時未有減速。他說昨出事前司機表現正常。

「安全帶絕對救了我一命」

另一名傷者賴先生在機場工作逾30年，事發時坐在車尾左邊第二排靠窗位置，跟大部分乘客一樣，上車付了30元車資後便倒頭大睡。賴說「安全帶絕對救了我一命，不會向前傾，不會拋你出車外」，最終只是手部擦傷及雙膝受傷，由他人扶下車。他說見到有乘客卡在座位底部，眼角流血和擦傷等，有乘客扶傷者下車。

傷者蔡先生說：「本來鄰座有個女人，停車時，女人不見了。」他懷疑該女乘客被拋出車外。

國泰員工何先生右額受傷，他說事發前一直睡着，驚醒過來時「睜開眼，車上已是一片混亂，燈也關了」；乘客錢先生則形容：「突然間『嘭』一聲，旅遊巴左搖右擺，撞車後聽到車上有人大叫。」

明報記者