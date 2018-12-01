特寫：前冠忠司機嘆工時長：一手揸麵包 一手揸軚盤

日駕14小時 無固定用膳休息時間

威哥1990年代入行任職旅遊巴司機，形容「這行以工時過長見稱」，業界過去一直向政府爭取規管非專營巴士司機工時，政府卻沒有正視。他曾於2003至2013年任職冠忠，駕駛過境巴士，穿梭廣東省，「一日最少駕駛14小時，極度疲勞」。他說因無固定工時及休息時間，只能自備麵包及餅乾等乾糧，行車時取來食用，「一手揸麵包，一手揸軚盤」；如廁方面，只能趁駛經油站時，盡快到洗手間解決。

籲政府規管旅巴司機工時

威哥說由於行內工時長，故難吸引人入行，「冠忠長期請不到人，有車都無人揸」。他說因人手少，故司機要不斷趕單，「青嶼幹線限時速70公里，他們（司機）可以飈至80至90公里」。威哥亦曾於2005年間駕駛通宵線，穿梭皇崗口岸及灣仔，自傍晚6時工作至翌日7時許，長達14小時，「就算中間有2至3小時空檔休息，亦未能彌補體力消耗」。經歷一整年日夜顛倒生活，他說自己身體變得孱弱、反應遲鈍。

威哥說2013年因發起工運被冠忠辭退，之後轉至一間小型旅遊巴公司。對於今次長青公路意外，他呼籲政府正視問題，規管旅遊巴士司機工時。

明報記者 何郁慧