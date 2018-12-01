特寫：前冠忠司機嘆工時長：一手揸麵包 一手揸軚盤

【明報專訊】昨日車禍令人關注非專營巴士的工時及編更問題。58歲的威哥，有逾20年駕駛旅遊巴經驗，曾有10年任職冠忠，稱其間每日工時長達14句鐘，而且無固定用膳時間，曾過着「一手揸麵包，一手揸軚盤」的日子。他曾有一整年駕駛通宵線，穿梭皇崗口岸及灣仔，形容當時日夜顛倒，「無親戚、無朋友、無屋企」。威哥說由於行內工時長，難以招人入行，「有車都無人揸」，亦因人手少，故司機要不斷趕單，「青嶼幹線限時速70公里，他們（司機）可以飈至80至90公里」。
日駕14小時 無固定用膳休息時間
威哥1990年代入行任職旅遊巴司機，形容「這行以工時過長見稱」，業界過去一直向政府爭取規管非專營巴士司機工時，政府卻沒有正視。他曾於2003至2013年任職冠忠，駕駛過境巴士，穿梭廣東省，「一日最少駕駛14小時，極度疲勞」。他說因無固定工時及休息時間，只能自備麵包及餅乾等乾糧，行車時取來食用，「一手揸麵包，一手揸軚盤」；如廁方面，只能趁駛經油站時，盡快到洗手間解決。
籲政府規管旅巴司機工時
威哥說由於行內工時長，故難吸引人入行，「冠忠長期請不到人，有車都無人揸」。他說因人手少，故司機要不斷趕單，「青嶼幹線限時速70公里，他們（司機）可以飈至80至90公里」。威哥亦曾於2005年間駕駛通宵線，穿梭皇崗口岸及灣仔，自傍晚6時工作至翌日7時許，長達14小時，「就算中間有2至3小時空檔休息，亦未能彌補體力消耗」。經歷一整年日夜顛倒生活，他說自己身體變得孱弱、反應遲鈍。
威哥說2013年因發起工運被冠忠辭退，之後轉至一間小型旅遊巴公司。對於今次長青公路意外，他呼籲政府正視問題，規管旅遊巴士司機工時。
明報記者 何郁慧