有前科司機撼壞車 5死32傷 機場員工通宵旅巴車禍 警查是否涉過勞

明報記者 黃詩雅 蔡方山 黃煒堯衛永康 鍾炳然 陳惠嫻

旅巴62歲霍姓司機，今年2月3日凌晨駕駛旅巴接載國泰員工往機場時，於北大嶼山公路撼向前方吊臂車尾，釀成16人受傷，意外後冠忠曾向他發出警告信。今次意外令人關注現時非專營巴士，如事件中的職員巴士，以至其他村巴等，司機的工作時間及模式缺乏監管。

運署：檢視非專營巴士營運

冠忠巴士昨發聲明，表示事件不幸及悲傷，向死者家屬致以最深切哀悼，會向受傷的車長及乘客提供相應的協助。集團主席黃良柏表示，涉事司機工作時間當中包括休息時間，不認為他會太過疲勞（詳刊A3）。

運輸署昨向冠忠了解情况，並聯絡公共巴士同業聯會反映關注，及安排與聯會於稍後會面，研究及檢視非專營巴士營運安全事宜。根據運輸署紀錄，涉事旅遊巴配備高背座椅及安全帶，最近一次驗車為今年2月，通過安全檢測。

事發昨凌晨4時許，載着36人往機場上班的員工旅巴，沿青衣長青公路往機場方向行駛，至近青衣西北交匯處時，撞向一輛因故障停泊於最左邊慢線的載客的士，的士被推前50米，旅巴撞向右邊石壆，再撞向左邊石壆，62歲霍姓旅遊巴司機跌出車外，旅巴再衝前約20米始停下。

旅巴3乘客拋車外 當場死亡

3名旅巴乘客被拋出車外，當中2名男乘客被拋到對面行車線，1名女乘客被拋到快線，3人當場死亡；霍頭部重創，送院後接受腦部手術。59歲呂姓的士司機一度被困，送院後證實死亡。一名旅遊巴女乘客送院後同樣證實不治，意外共造成5死32傷，傷者分別送往瑪嘉烈、仁濟、伊利沙伯及明愛醫院救治。截至凌晨，霍姓旅巴司機情况危殆，4名傷者情况穩定，其餘傷者已出院。

的士打死火燈40秒即被撞 現場未見旅巴煞車痕

新界南交通意外調查及支援組警司葉小明表示，的士停泊慢線約40秒後被旅巴直撞車尾，警方於現場發現金屬摩擦痕迹，相信是的士被撞後刮到路面的痕迹，但未見有旅遊巴煞車痕；的士停泊時有亮起「死火燈」。

葉續說，涉事旅巴司機上班時間為晚上7時至翌日早上7時，事發時霍已上班近10小時，警方會調查是否因司機過勞肇禍。霍於2007年開始駕駛旅遊巴，駕駛涉事路線已有一段時間。對於有乘客被拋出車外，葉相信很大可能是因為乘客沒佩戴安全帶。

國泰行政總裁何杲（Rupert Hogg）事後到瑪嘉烈醫院探望受傷員工，正與營運接送員工旅遊巴的冠忠巴士集團了解事件，將事件列作工傷處理，提供支援；國泰航空總部國泰城昨午下半旗致哀。社署亦會提供災後情緒困擾輔導工作，並設立熱線予有需要市民。

轟冠忠過去3宗奪命意外 國泰工會批不檢討編更

國泰空中服務員工會昨發譴責聲明，表示冠忠由2004年至今已發生3宗奪命交通意外，全部牽涉在機場返通宵班的員工班次，每次都造成多人傷亡，但冠忠卻不檢討司機編更制度及長時間駕駛造成疲累而引致的意外；聲明又稱冠忠集團主席黃良柏不負責地將所有責任推在命危的司機身上，要求該公司立刻改善長工時及編更問題。

特首林鄭月娥昨表示，知悉事件後非常傷心，政府將認真嚴肅處理事件，就調查結果改善或加強規管。

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