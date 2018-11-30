不受金管局私隱署監管 行業自管變相無王管

議員促修例堵漏洞

環聯為本港銀行和其他信貸機構提供信貸資料服務，而銀行及財務機構則定期向環聯提交個人信貸帳戶紀錄以更新資料庫。金管局指環聯並不受其監管；個人資料私隱專員黃繼兒接受本報訪問時稱，私隱條例下的《個人信貸資料實務守則》，要求信貸資料服務機構每年提交獨立循規審核，包括資料保安，但公署一般不會就信貸資料服務機構提交的評核報告提出質疑或問題。

黃繼兒解釋，公署給予「行業自管」的方式，故只作出一套實務守則，「讓它們找一個獨立的循規審核人士，既然他是專業和獨立的，我們就只可接受他們的評核報告」。他又稱會透過製作指引及小冊子，促進機構做好私隱管理系統，「除了法例上的（方向），都多了這種方式，去（吸）引那些企業做好點」。

立法會資訊科技界議員莫乃光認為，環聯的信貸資料大多來自銀行，但又不受金管局監管是「不合理」，而私隱署又屬「無牙老虎」，認為現時制度出現漏洞，建議政府日後應透過修例規管信貸資料庫。他已去信立法會財經事務委員會，要求金管局、銀行公會及個人資料私隱專員討論，將來如何規管。