涉轉介病人至個人診所 廉署控明愛3前醫生失當

被告邱承建（39歲）及朱東恒（42歲）同為明愛醫院前全職醫生，另一被告朱東麒（45歲）為朱東恒的兄長，為明愛醫院前兼職醫生。控罪指出，案發時邱是明愛醫院眼科部全職醫生，朱東麒自2011年8月起出任明愛眼科部兼職醫生，其弟朱東恒由2016年5月起由全職轉任兼職明愛眼科部醫生。朱氏兄弟也在尖沙嘴經營一間私家眼科診所。

一人另控盜竊醫管局滴眼劑

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發所涉罪行。控罪指出，3人涉於2012年1月4日至2016年6月21日，串謀令邱承建將其於明愛醫院診治的病人，轉介至該尖沙嘴診所並改向朱氏兄弟求診；向朱氏兄弟披露病人資料及紀錄；3人在該尖沙嘴診所從事外間工作，做法均違反醫管局規定。

另一項控罪指出，朱氏兄弟涉於2012年1月4日至2016年6月8日，串謀使朱東恒轉介其在明愛醫院診治的病人到該尖沙嘴診所並改向朱東麒求診，及向朱東麒披露病人資料及紀錄。另一項控罪指邱承建涉於2016年5月26日，從醫管局偷竊29瓶滴眼劑及9支眼藥膏。