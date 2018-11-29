騙徒可借資料為餌 中大學者疑中招

信貸報告列出消費者信貸評分、帳戶種類、逾期金額、清還日期等多項資料。李兆波指，環聯的保安措施過於簡單，即使不具備專業電腦知識的普通市民，單靠猜測亦可能索取報告內容，相關報告一旦外泄，不法之徒更可根據紀錄，掌握消費者財務資料，訛稱要求還款以改善信貸評級。李兆波亦曾經收過自稱是財務公司的電話，對方說出他多項準確的借貸數據，並要求馬上清還數千元信用卡卡數，「我懷疑有人盜用了我的信貸報告，然後致電來要求我還錢」。

資料庫原有助金融市場穩定

他又指，建立信貸資料庫，原本有助各金融機構評核借款人財政紀錄，才有助金融市場穩定，而消費者開信用卡、買車或買樓等，都受報告影響。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑形容，目前環聯資料庫的核證程序已落後，明顯追不上社會發展，「10年前用這個保安方法或者合格，現在已經不行」。他認為環聯應立即停止個人索閱程序，直至保安系統完善後才重新接受新註冊。至於已登記的帳戶，因無法知道是否有人冒用他人身份，應重新進行核證，才可繼續使用。他又稱，環聯資料庫中或有歐盟國民資料，若有外泄，需根據歐盟今年新的《通用數據保障條例》（GDPR），72小時內通報，否則環聯或需被罰款2000萬歐元，或上個財政年度全球營業額的4%。