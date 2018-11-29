前私隱專員：因保安問題外泄或違例

環聯在1982年由12間提供汽車及設備信貸融資的機構共同成立，以分享租購的信貸資料，至1999年被美國TransUnion International收購，至今匯豐、渣打、東亞等銀行仍為環聯小股東。蔣任宏稱，環聯對個人信貸資料的蒐集、使用、保安等都受規管。他又說，消費者向銀行申請信用卡或貸款時，銀行一般會在合約列明個人信貸資料會提供予環聯，並建立資料庫，銀行日後有需要時會根據信貸報告，對客戶作出信貸評估及借貸決定。他稱，環聯以此牟利無牴觸《守則》，惟其保安一旦出現問題，導致個人資料外泄，則可能違反私隱條例。

立法會資訊科技界議員莫乃光則表示，環聯使用的保安措施明顯不安全，擔心自己的個人信貸資料，已經在不知情下外泄，「環聯不會主動告訴你，你的資料已經被查看過，所以資料外泄後自己也不會知道」。他稱，不止公眾人物，普通市民的身分證號碼，若被外界或不法之徒得悉，信貸資料也可能被盜取，他要求環聯立即停止個人索閱程序，並提升保安措施，以免信貸資料進一步外泄。