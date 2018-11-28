港胚胎研究須領牌 禁改變後代基因

美國國家科學院和美國國家醫學院於2017年發表報告《Human Genome Editing: Science, Ethics and Governance》，提出10項人類基因組臨牀試驗原則，包括沒有其他合理的替代方案、有可靠的監察機制防止程序超出預防嚴重疾病用途等（見表）。

只准研究14日內胚胎 禁植入母體

香港中文大學生命倫理學中心總監區結成表示，試管嬰兒等較舊科技已有明確規例，但基因編輯規範共識仍在發展，準確度及安全性亦不清楚，「將來不可能找愛滋病毒嘗試感染女嬰」。他指負責批核大學研究的倫理委員會，會按國際規範審批，一般只向14日以內的胚胎做基礎研究（俗稱14-day rule），另有國際規範不可將基因編輯胚胎植入母體，因理論上會代代相傳，變相改變人種。

區結成又問是否有其他影響：「會唔會剪錯隔籬？」、「可能剪了有十種效果，你只知其中一種，其他將來先知。」他認為，現時有方法預防下一代染愛滋病，不必用如此高成本和高端的方法，形容如「用大炮打雀仔」般不成比例。他更質疑：「人是不是一種產品？你製造出來，好似iPhone 8好過7，10又好過8，有些新feature，人是否這些東西？人不是（這樣）的，人是一種關係，人是一種人倫。」

香港大學醫學院兒童及青少年科學系臨牀副教授鍾侃言說，基因編輯想改變基因出錯部分，但現在不知道是否只改變特定基因還是在基因圖譜上做了其他影響，如有其他影響，「無形中製造基因遺傳病，並將之代代傳下去」。

人類生殖科技管理局秘書處昨回覆，《人類生殖科技條例》禁止促成胚胎製造、將非人類胚胎放於人體等研究；而操控及使用人類胚胎等研究須獲發牌。該局會按規例及《生殖科技及胚胎研究實務守則》審視，《守則》訂明，涉改變胚胎遺傳結構的研究，須經研究機構的科技研究倫理委員會審批，再提交管理局審批；改變人類基因的研究須以預防、診斷或治療疾病為目的，且不得改變後代遺傳基因組。

醫院管理局回覆，在公立醫院做臨牀研究須經申報及審批，必須符合臨牀研究倫理委員會要求。