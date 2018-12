賀建奎原定今香港演講 昨退酒店房

賀建奎宣稱的基因編輯涉CCR5,布洛德研究所(Broad Institute)主要成員、基因編輯專家張鋒發聲明指出,剔除CCR5的風險大於益處,此舉令人易染西尼羅病毒,且現已有方法預防母體傳愛滋病;除非經深思熟慮作安全規管,否則他認為應暫停移植相關胚胎入人體。他指2015年首屆人類基因組編輯國際峰會已有共識,無社會共識下作生殖基因編輯是不負責任,期望本屆峰會就賀建奎的新聞深入討論。

第二屆人類基因組編輯國際峰會昨揭幕,據場刊,賀建奎今早會以人類胚胎編輯為題演講。據了解,大會曾為他安排酒店,但他昨已退房。

國際峰會的籌委會主席、1975年諾貝爾醫學獎得獎者戴維.巴爾的摩(David Baltimore)昨說,籌委會沒要求講者提前交演講內容,不知賀將發表什麼。他指沒與賀建奎直接溝通,不肯定他是否可信(I have no idea if he is reliable or not)。有份籌辦峰會的港科院創院院長徐立之亦稱,賀教授發表內容前無法評論。

質疑未經倫理會審查

社科院專家:將建議當局設罰則

中國生命倫理專家、社科院應用倫理研究中心名譽主任邱仁宗昨表示,11月初在學術場合與賀見面,他當時聲稱在愛滋病研究上做過大鼠、小鼠、猴子和狗等研究。

邱認為,如賀建奎真有做過動物研究,應在臨牀研究前先發表,否則其他科學家無法審查有關研究,又指當其他科學家也能做到同一個結果,才能確立這項科學發現。他認為,證實技術有效安全才應作臨牀研究,質疑不知技術有何影響怎能保障病人?邱仁宗更質疑賀的研究未經所屬大學倫理委員會審查,轉而找深圳醫院做審查,做法不正常。

邱續稱,內地規定經基因編輯的胚胎不能放回母體生育,現違反規定也沒懲罰,如無牙老虎,計劃峰會後回內地向當局提建議,盼日後設懲罰。