內地組織薦50人做基改嬰實驗 愛滋公益團體指賀建奎保證：可通過倫理審批

明報記者

「白樺林」是中國最大的愛滋病感染者互助組織，2011年5月由白樺在北京創建，成員來自全國38,000名感染者。公開信息顯示，「白樺林」2017年4月與南方科技大學合作，針對「單陽」（夫妻其中一方感染）家庭感染者生育方面進行前期調研項目。白樺接受《新京報》專訪表示，賀建奎去年5月通過深圳的公益組織和他聯繫，向他介紹有關研究項目，他當時問賀建奎，「如果要做這個項目，倫理委員會能通過嗎？」，賀說沒問題。

「白樺林」隨後按賀建奎的要求發起招募，內容包括男方是愛滋病毒感染者，孕婦健康；女方需20至30歲之間，後擴大到35歲；夫妻雙方知道感染實情，同時又有生育障礙。在招募時還要說明，採取母嬰阻斷等相關治療措施亦可讓嬰兒保持健康。白樺稱，很多女性對項目很感興趣，尤其是生育障礙的女性，「在中國，愛滋病患者或家庭不允許做試管嬰兒手術，這些患者通常要去泰國；現在可以免費，她們很想嘗試」。

改動7對夫婦胚胎 一人順利生產

去年8月，「白樺林」從200名志願者中篩選50人轉介給賀建奎，至兩三個月前，白樺接到賀建奎團隊有關一對女嬰快出生的消息，「我挺驚訝，很好奇問在哪個醫院？預產期是什麼時候？他們回覆這是極高商業機密」。美聯社引述賀建奎表示，他改動了7對夫婦孩子的胚胎，其中一人順利生產。美國《時代》雜誌指出，雙胞胎其中一人的一組基因未能成功改造，表示女嬰日後仍有可能感染愛滋病毒，但賀建奎就表示基因編輯成功。

被指參與夫婦可獲28萬元人幣

根據公益服務網的消息，賀建奎的網站上，上載了一份參與實驗者需簽署的同意書。當中顯示多項研究團隊免責條款，若志願者在實驗過程中感染愛滋病，實驗團隊不會負責。更列明實驗經費來自南方科技大學，目的是「生產（Produce ）對愛滋病毒免疫的嬰兒」，研究人員會在嬰兒出生後的18年做多次檢查。參與夫婦則會獲28萬元人民幣酬勞，而整個過程會在深圳市羅湖區一間醫療機構進行，但未點明醫院名稱。本報記者輸入公益服務網提供的賀建奎網站網址，卻不能打開。

美大學調查賀導師

賀建奎2010年就讀美國萊斯大學生物物理學期間，師從邁克爾．蒂姆。美聯社報道，蒂姆一直與賀建奎保持合作。蒂姆還證實，他在場見證了賀建奎團隊招募志願者時，他們同意胚胎實驗的情况。報道還指出，蒂姆在賀建奎的兩家公司中持有小量股權，也在公司的科學顧問委員會任職。萊斯大學則發聲明指有關研究工作與科學界和萊斯大學的道德規範不一致，已開始全面調查蒂姆參與該研究的情况。

被指批准研究 「和美」指簽名涉偽造

中國臨牀試驗註冊中心網站發布的「基因編輯免疫愛滋病嬰兒」臨牀試驗相關文件顯示，深圳和美婦兒科醫院倫理委員會2017年3月7日批准了該研究。本港上市的和美醫療控股有限公司昨發通告稱，旗下深圳和美婦兒科醫院未參與基因編輯嬰兒的任何實驗環節，並指醫院倫理委員會審查申請書上的簽名涉嫌偽造，將報警處理。

本報記者昨到被指是為賀建奎的研究嘗試提供胚胎的深圳羅湖醫院查詢，該院生殖醫學科和產科醫務人員都對事件表示不知情。賀建奎名下的瀚海基因公司的員工，則對記者的採訪閃爍其辭，一名女員工開始時否認自己是瀚海員工，隨後又稱自己是低層僱員，不清楚事件。另有員工稱，瀚海是製造三代測序儀，與基因編輯無關。目前工作沒受影響，研發正常。

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