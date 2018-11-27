李卓人敗選歸因未挽心淡選民 民主派集體鞠躬致歉 「痛定思痛」

稱聆聽不投票者包括本土派聲音

民主派在立法會補選連輸兩仗，未能重奪立法會分組點票否決權。對於會否擔心民主派在2020年換屆選舉也不能取得直選過半議席，奪回否決權，民主派會議召集人毛孟靜昨在記者會上未有評論，指現時不作「沙盤推演」，強調今次補選只是「輸了一場戰役，不是輸了一場戰爭」。

民主派內現時對2020年形勢有不同意見。有民主派中人相信，在比例代表制下，民主派可重奪地區直選過半數議席；但亦有民主派中人未感樂觀，認為連續兩次補選落敗，反映流失支持者或非偶然，強調整個民主派無論在路線和行動都要檢討。

民主派中人：連續兩次敗選或非偶然

24名民主派議員昨同時就補選結果發表聯合聲明，承認失敗，亦對未能挽回選民於政治選舉中的無力感，深表難過和致歉。聲明形容民主派「失望但不絕望，不言放棄」，香港民主路仍然漫長，民主派會痛定思痛、繼續奮鬥，期望市民與民主派並肩作戰。

對於落選其一原因是否因為以獨立身分參選的馮檢基「𠝹票」，李卓人昨晨在點票中心未有正面回應，形容從票數上「有目共睹」。他其後接受港台訪問，指今次選舉最大的障礙是「心淡」，包括選民對香港政局心淡，和對民主派無力挽回劣勢心淡，選舉團隊即使努力宣傳，仍未能爭取上次補選無投票的選民在今次補選投票，強調須檢討，未來要爭取這些選民對民主派的信心才能「翻盤」。

李卓人說，今次補選是自己最後一次選戰，原本計劃勝出的話會用兩年時間培育新人，現時敗選，未來仍會為新人助選。