建制成功過票 泛民失中產優勢

六四黃金比例不再

票站數據顯示，泛民、建制的六四黃金比例已明顯不再，工黨李卓人和馮檢基的票數總和，雖與民主派在上次補選的總得票差不多，但比代表建制派的陳凱欣票數少。至於兩派在今次補選的十大票倉，陳凱欣的得票與鄭泳舜在上次補選的得票相若；李卓人雖保住9個上次屬姚松炎的票倉，惟全部票站得票均下跌。

至於一直強調沒有𠝹票的馮檢基，本報分析其得票較多的票站，數據反映兩派的得票率雖同時下跌，但李卓人得票跌幅較大，以馮檢基的最大票倉麗閣邨為例，李只取得三成七選票，比姚松炎上次補選的得票率下跌了11個百分點。

值得留意的是，傳統上建制派票倉多於基層區，民主派則於中產區得票較多。陳凱欣今次在基層區得票皆大幅拋離李卓人，例如啟晴邨及德朗邨，部分得票甚至比鄭泳舜上次補選更多。相反，李卓人未能守住中產區優勢，以美孚及黃埔共6個票站為例，上次姚松炎全勝，惟今次李卓人於美孚南票站便以6票之差敗給陳凱欣。

明報記者