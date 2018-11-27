泛民仍失分組否決權 陳：暫未需再改議規

直選35席 建制已掌18

議員議案須經分組點票通過，包括《議事規則》修改，就補選結果是否意味民主派無法阻止建制派修改《議事規則》，民主派會議召集人毛孟靜昨日在記者會上承認，民主派在直選組別是「全軍覆沒」，即使社民連梁國雄日後在新界東補選贏回議席，民主派仍未能取回分組點票否決權，這是需要擔心的。

立法會議事規則委員會早前建議，對行為「極不檢點」而被趕離場的議員「停賽」或罰款，諮詢結果有35名建制派議員（過半）原則上同意相關建議，委員會主席謝偉俊相信若建制派勝出補選，立法會有足夠時間在今屆餘下約兩年會期內完成修改議規。陳凱欣昨日回應稱，暫時沒有需要和迫切性再修改《議事規則》，若有其他議員提出再修改議事規則，要平衡所有議員權利，以及平衡議會秩序，須小心處理。

毛孟靜：反對改議規或有抗爭

毛孟靜昨形容歷史有「愉快的意外」，舉例柏林圍牆倒下前也沒有記者知道，強調民主派在反對修改議事規則上會悉力以赴，「或者有突襲或抗爭行動，仍然會盡做」。

建制派於功能組別議席一直佔多，民建聯鄭泳舜在3．11九龍西補選勝出後，建制派在地區直選組別中有議席數目優勢，當時建制與泛民議席數目分別為17和16。民主派在今次補選中強調要奪回「關鍵一席」，因李卓人勝出，民主派才能在地區直選組別中與建制派打成平手，重奪分組點票否決權，最終建制派卻再下一城，於地區直選的議席增至18個。