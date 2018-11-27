建制九西有4席 蔣麗芸2020或被勸退

爭連任否 陳：未細想 蔣：不到個人決定

現時九龍西共有6席，蔣麗芸說，如無新票源，建制派2020年選舉在九龍西取4席有困難。她稱民建聯年輕人多，一向希望在九龍西爭取兩席，相信這仍是共同願望。至於她個人會否有意連任，她說不到個人決定，又稱若民建聯、建制派「計過條數」，有適當人選，她不用人勸退，認為「讓年輕人」是很自然的事，沒有問題。

對於後年建制派應派多少隊出選，經民聯梁美芬無直接評論，但提醒說「建制派不能被勝利衝昏頭腦，要實事求是，看將來能爭取到多少選票」，指民主派今次其實「未出盡票」，要兩年後再評估形勢。

建制「基本盤」約10萬票 爭3席有難度

2016年立法會選舉，民建聯和經民聯各出一隊，蔣麗芸及梁美芬共取得10.2萬票、37%得票率，為建制派在九龍西6席中贏得兩席，自稱中間路線的狄志遠得票1.34萬落選。3月和今次九龍西補選採單議席單票制，鄭泳舜和陳凱欣分別獲得10.7萬票和10.6萬票當選。不過，採比例代表制的2020年換屆選舉中，以此票數贏3席已有難度，遑論4席，已任兩屆立法會議員、兩年後65歲的蔣麗芸很大可能先被勸退，或建制派要協調其他方案。