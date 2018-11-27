馮檢基入點票中心 泛民躉嘲諷 撐陳者拍掌

【明報專訊】今次補選的點票及新聞中心設於將軍澳調景嶺體育館，各候選人到場等待結果，其中馮檢基與妻子到點票中心，進入公眾席時，公眾席上有民主派支持者對他冷嘲熱諷，包括大喊叫馮檢基將錢「袋穩一點」，暗指他參選別有目的；同一時間，陳凱欣的支持者見到馮檢基到來即站立拍掌，形成強烈對比。馮檢基一度向職員表示，希望妻子可陪同進入候選人指定區域，惟因馮妻並非其選舉代理人，幾經擾攘才能進入。
陳主動與李馮握手
當選立法會議員的食物及衛生局前政治助理陳凱欣，昨日凌晨2時許，在前局長高永文、工聯會麥美娟、民建聯鄭泳舜以及協助選舉統籌的簡志豪陪同下抵達點票中心，她聽取結果時狀甚緊張，得悉當選後露出笑容，向支持者握拳答謝，又主動與敗選的工黨李卓人及馮檢基握手。陳凱欣丈夫邱文華其後亦到場支持，點票結束後下起大雨，邱文華撐傘搭着妻子的肩一同離開。
李卓人到場後即往公眾席見支持者，當時已點算了逾九成票箱，顯示李卓人落後約1萬票，李卓人仍以沙啞聲線高呼「香港人加油」、「撐到底」等口號。他聽取自己票數時神情沉重，得悉結果後難掩落寞，但仍向支持者揮手致意。雖然李卓人為民主派唯一支持的候選人，然而現場只多見工黨、民協及社民連成員等左翼中人聲援。
明報記者