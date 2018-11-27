馮檢基入點票中心 泛民躉嘲諷 撐陳者拍掌

陳主動與李馮握手

當選立法會議員的食物及衛生局前政治助理陳凱欣，昨日凌晨2時許，在前局長高永文、工聯會麥美娟、民建聯鄭泳舜以及協助選舉統籌的簡志豪陪同下抵達點票中心，她聽取結果時狀甚緊張，得悉當選後露出笑容，向支持者握拳答謝，又主動與敗選的工黨李卓人及馮檢基握手。陳凱欣丈夫邱文華其後亦到場支持，點票結束後下起大雨，邱文華撐傘搭着妻子的肩一同離開。

李卓人到場後即往公眾席見支持者，當時已點算了逾九成票箱，顯示李卓人落後約1萬票，李卓人仍以沙啞聲線高呼「香港人加油」、「撐到底」等口號。他聽取自己票數時神情沉重，得悉結果後難掩落寞，但仍向支持者揮手致意。雖然李卓人為民主派唯一支持的候選人，然而現場只多見工黨、民協及社民連成員等左翼中人聲援。

明報記者