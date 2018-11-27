補選贏李卓人萬票 陳凱欣明宣誓 建制再勝保盤 泛民失票憂續跌

民主派在兩次九龍西補選中敗選，分析得票，陳凱欣票數與民建聯鄭泳舜3月取得的10.7萬票相若，能保住建制「基本盤」；反觀民主派代表李卓人的得票為93,047，比姚松炎在3月補選的得票10.5萬少，即使計及馮檢基約1.2萬票，亦少過陳凱欣的得票。

工黨李卓人昨日聯同民主派開記者會，表示陣營會汲取教訓，深切反思和檢討。有民主派認為連續兩次補選敗選，反映民主派流失支持者或非偶然，有泛民中人憂慮跌勢會持續，民主派在2020年大選能否取得地區直選過半數議席也存疑。

李「十大票倉」得票均遜姚松炎 陳基層票站大捷

本報分析票站數據，李卓人的「十大票倉」，6個來自深水埗區、3個來自九龍城區、1個來自油尖旺區，惟全部票倉得票均較3．11補選時的姚松炎少。中產選區方面，李未能守住姚松炎贏出的所有中產票站，其中美孚南票站由陳凱欣以6票之微勝出。

陳凱欣的「十大票倉」則集中在九龍城及深水埗，包括石硤尾社區會堂及長沙灣體育館等，得票數目與上次補選鄭泳舜相若。她並於多個基層票站大幅拋離李卓人，以啟晴及德朗邨為例，陳凱欣得票4027，多李卓人逾2000票。

稱市民厭倦吵鬧 陳再認屬建制

陳凱欣當選後再次承認自己是建制派，「我自己的理念，同建制派絕對非常脗合，亦好開心他們接納陳凱欣是他們一員」，但稱暫時未有打算加入政黨，亦無政黨向她招手。被多次問到今次獲勝與民主派內鬥有沒有關係，她說可以由選票去分析，反映市民「非常厭倦吵吵鬧鬧」，補選結果反映市民希望社會和諧。

陳凱欣昨到九龍城謝票，被問到得票低於鄭泳舜3月補選得票，是否代表未獲建制派全力支持，她說初次參選取得10.6萬票已非常好，今次是5人爭1席，比上次補選3人爭1席「票會分薄了些」，但在票源分佈上，鄭泳舜上次的得票今次「都出到來」。至於勝選會否答謝中聯辦，她稱暫時未收到中聯辦的祝賀，「不會特別研究」是否多謝中聯辦。

李：深切檢討 冀挽回選民對泛民信心

李卓人在敗選後見記者，稱在選戰中感到最大的障礙和敵人就是市民「心淡」，民主派必須對挫敗反思；又呼籲香港人可以對選舉結果失望，但絕不能放棄香港。至於是否受馮檢基「𠝹票」影響，李卓人稱票數有目共睹，但現在分析敗選具體原因仍尚早，並稱日後只會助選。李稱陣營會檢討，冀挽回選民對民主派的信心，亦會聆聽不投票的選民包括本土派的聲音，反思如何爭取整個光譜支持。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強在本報撰文分析，李卓人敗選，天氣不佳影響投票是一個因素，但特首林鄭月娥和特區政府民望仍然不差，不像2016年換屆選舉時全港反梁振英情緒高漲，令「protest votes」不多，是另一個因素。他又指李卓人的勞工背景不利吸引中產票，而年紀偏高加上支聯會色彩濃厚，又不利吸引年輕人票。蔡認為現時政治光譜「碎片化」，選民不願意「含淚投票」。

中通社報道，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，今年兩次補選中民主派選票都有大幅流失情况，反映他們的社會基礎愈來愈薄弱，整個民意授權和政治生態都在發生變化，選民更看重穩定與秩序。

明報記者

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