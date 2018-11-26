李卓人力攻中產區 稱從政最難一仗

李卓人被指較缺乏中產支持，昨日多名泛民政治明星亦駐守多個中產選區拉票，如公民黨梁家傑、余若薇等，先後在美孚、荔枝角「四小龍」為李卓人「洗酒樓」、「洗商場」拉票。民主黨創黨主席李柱銘昨午在天雨下引用李卓人的競選口號「背水一戰」，稱眾人是背着雨水，但既然是背水一戰，便要成功，希望選民支持。

票站主任一度阻酒樓拉票

其中，梁家傑昨晨為李卓人於石硤尾一酒樓內拉票時發生小插曲，先有李卓人在酒樓內與馮檢基相遇，兩人握手後分別在同一酒樓向茶客拉票，及後附近社區會堂的票站主任進入酒樓，要求李卓人停止拉票及離開酒樓，梁家傑一度與票站主任理論，要求對方交代法律基礎；而在酒樓內另一方的馮檢基則未被阻止。及後有另一名民政職員到場解釋，稱酒樓屬私人地方，若得到酒樓同意，可在內宣傳拉票。選管會主席馮驊其後亦稱，票站外的禁止拉票區界線內，地面禁止拉票，只要得到相關業權人同意，樓上及地牢都可拉票。

網傳承認敗選籲轉投馮檢基假消息

李卓人昨早表示自己選情非常險峻但「絕對有勝算」，又說擔心天雨會影響選民投票意欲，然而認為香港人過去亦「風雨不改為自由」，相信選民仍會投票，藉選票抗拒香港「大陸化」和政府「倒錢落鹹水海」。惟昨午投票率一直不佳，甚至出現低於3·11補選同時段投票率的情况，團隊隨即宣布「極度告急」。昨晚網上又出現聲稱李卓人承認敗選、呼籲選民轉投馮檢基的假消息，李的團隊隨即澄清及強烈譴責。