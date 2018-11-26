陳凱欣群星拱照 泛民狙擊釀推撞

高永文李慧琼等伴拉票

陳凱欣拉票團隊陣容龐大，除高永文一直陪伴左右，立法會前主席曾鈺成、全國人大常委譚耀宗，及多名建制派議員，包括民建聯李慧琼、蔣麗芸、鄭泳舜、經民聯梁美芬、工聯會麥美娟等亦有到場。陳凱欣拉票時自言是候選人中最年輕，認為議會需要新氣象，又稱曾任政助及傳媒，年輕不代表無經驗。

選舉團隊昨日上午11時許在黃埔港鐵站外拉票，其間與黃之鋒、立法會議員莫乃光、范國威等泛民短兵相接，雙方團隊拉票時一再「疊聲」，每次陳凱欣一方高呼「支持5號陳凱欣」，另一方則叫喊「票投3號李卓人」，其間雙方有推撞，站在鐵梯上拉票的黃之鋒一度因而重心不穩，幾乎跌倒，要由警方介入調停。陳凱欣團隊離去時，黃之鋒等亦一再「狙擊」，質疑她與高永文任內支持削減醫療撥款，最終警方組成人鏈，護送陳凱欣團隊離去。

陳凱欣多次對傳媒稱團隊遇「不文明對待」，形容情况不理想，又說事件令其行程延誤。她原定中午1時與丈夫邱文華往九龍塘牛津道票站投票，最終遲到逾1小時，至2時許才抵達；高永文稱對於受攻擊、挑釁感失望，冀不同政見港人互相尊重，「否則香港就無希望」。