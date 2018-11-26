雨下告急聲 拉不起投票率 學者：政府民望不太差 泛民流失支持者無回頭

香港研究協會昨於多個票站門外做民意調查，昨晚稱推算陳凱欣的勝選機會較大，李卓人的勝選機會較小。

綜觀全日投票率，昨日每小時的累積投票率均與3．11補選時相若，與3月時同時段比較，差別都不多於1個百分點，部分時段較3．11時為低（見圖）。選管會主席馮驊今日凌晨見傳媒時表示，全日投票率為44.4%，共有逾21.6萬選民投票；3．11補選時投票率為44.31%。全日共收到308宗投訴，主要涉及選舉廣告及滋擾等。

李卓人：不論勝負 兩年後不參選

今次補選源於前立法會議員劉小麗因宣誓風波而被撤銷議席，她再度參選亦被拒，結果由李卓人代為披甲。李卓人選舉完結後會見記者時聲音沙啞，形容今場選戰是他從政以來最艱難，面對全方位的攻擊，包括建制鐵票、「𠝹票」、「白票」以及無數抹黑，團隊仍全力以赴打選戰，「雖然艱難，但非常榮幸」。他表示難以評估勝算，強調無論選戰結果如何，兩年後立法會換屆選舉自己都不會再參選，只會助選。

投票率44.4% 陳凱欣稱天雨令長者不欲外出

陳凱欣昨全日由建制派群星拱照，至中午時稱選情嚴峻，被問到會否告急時更稱「嚴峻與告急，情况很相近」；至下午則正式稱「非常非常告急」，她稱不少長者均因天雨而不欲外出，希望天氣改善才投票，對其選情影響甚大。陳凱欣至晚上選舉結束後表示，已用盡所有力量爭取支持，可謂已突破自身界限，但不欲評估選情。

以獨立身分參選、未獲民主派支持的前立法會議員馮檢基昨日未有告急，強調自己有勝算，「全世界告急，告到爛晒、霉晒」，若自己告急但選民不理會，「急也急不來」。馮檢基又稱若非建制派繼續「協商、欽點」候選人，仍會再考慮參選。他不評估自己得票及所佔比例，但亦稱天雨令其支持者難以出門投票。

蔡子強：泛民選票續流失 或版圖已變

對於投票率只與3．11補選相若，中大政治及行政學系高級講師蔡子強總結三大原因，分別為天氣差令選民不投票、政府民望不太差致「抗議票」（protest vote）減少，以及流失的年輕人及泛民支持者票未見回流。他明言李卓人形勢不妙，唯一「渺茫希望」是建制派未有出盡力為陳凱欣助選，但要至開票才能分析。

蔡子強認為，李卓人的選舉工程已較3．11補選時姚松炎更周詳，亦見針對部署，包括由民主派元老李柱銘、余若薇等拉中產票；及找來香港眾志黃之鋒、羅冠聰等催谷年輕人票，但若在此情况下亦無法催谷民主派支持者的選票，意味這些選票因政治無力感等理由持續流失，版圖已經改變，未必是短期內可改善。至於馮檢基因素，蔡子強相信對陳凱欣、李卓人兩方陣營都有影響，估計李卓人一方受影響較大。

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