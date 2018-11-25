觀選手記：港移民做足功課 帶「貓紙」投票

「公投議題複雜 全靠自己」

譚小姐在幾年前由香港移居台南，今年是首次投票，最初她還在藍綠之間搖擺不定，但後來傳出民進黨市長候選人黃偉哲捲入弊案後，她決定將自己「神聖一票」投給國民黨籍的高思博。「雖然高思博很弱，但至少乾淨吧」。作為「新票源」，原以為藍綠都會不停向譚小姐拉票，但事實卻簡單得多，所有的決定都來自她從電視上得到的資訊，以及自己認真做功課，「公投議題好複雜，全靠自己。」去投票的時候，她還帶備了「貓紙」，生怕一不小心填錯。

這次投票綑綁的公投議題包括婚姻平權、以核養綠等，若不細讀，投票都有難度。在23日晚國民黨的造勢大會上，現場就有人派發「官式貓紙」，列明投票時要反對什麼和同意什麼，比如「東奧正名」就是一個交叉，方便老人家選擇。不過就算如此，只怕未必人人理解性平教育、以核養綠之類的概念。

在台北有份投票的董小姐稱，這次投票兩部分，先投給地方公職人員候選人，之後才能領取公投票，所以不會搞錯，也不會因為公投塗污後令自己投的選票成為廢票，但這樣一來，時間就多出了至少一倍。董小姐9時許去到票站投票，結果也花了40分鐘。

明報記者