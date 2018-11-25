票數百多萬 相差數千間 台北選情柯P佔優 丁守中求驗票

【明報專訊】台灣九合一選舉變天，國民黨奪回多個縣市，但台北市長選舉的票數則咬得很緊，無黨派尋求連任的柯文哲與國民黨候選人丁守中票數相距僅約一兩千票，至截稿時間今日凌晨2時許，丁守中表示不認同選舉結果，要求驗票。根據台灣法例，如果最後兩個人票數差距在千分之三之內，落選的一方可以申請驗票，7天之內提出，24日內重新計票。以柯、丁兩人獲得的約120萬票計，只要差距在3600票內都可申請，故台北市長之位仍可以有變數。
差距3/1000內 落選方可申驗票
由於開票需時，柯文哲的競選團隊從下午5時就在23日造勢的四四南村舉辦晚會等待點票結果，現場支持者不時高喊柯文哲的競選口號「改變成真，持續發生」、「不多說，只管做」；與國民黨的支持者不同，四四南村幾乎全是年輕人，他們沒有統一的制服，沒有小旗，只是揮手，氣氛不算熾熱。每次公布最新點票情况時都會改變現場氣氛，開始柯文哲領先1萬票左右時，全場一度傳出歡呼聲；至丁守中票數領先時，全埸則表現沉默。整晚柯、丁二人交替領先，氣氛十分緊張，但宣讀排在第3位的民進黨候選人姚文智票數時，全場則會傳出一片噓聲。
而在丁守中的競選總部，因地方太小，要封鎖一邊的道路和一條巷供支持者等候開票，總部內則設有一個小舞台，現場小旗揮動，支持者不時隨主持人高喊「丁守中凍蒜（當選）」，到近10時，大會又播放許多類似軍歌的歌曲，「要戰勝敵人」，丁守中的票數此時恰好領先，從領先500票一直升到700多票，現場民眾也隨得票率上升而發出陣陣歡呼，主持人此時高喊「逆轉勝」，但至11時30分左右，柯文哲的票數又超前3000多，現場變得有些凝重。
約深夜11時，在丁守中競總還發生了一個小插曲，有附近民眾嫌歡呼聲太吵，走過來理論；後經義工安撫和道歉，才不再計較。而在11時後，柯文哲的晚會主持人則放低了音量，現場的支持者也不再發出呼喊聲。至凌晨零時過後仍未開完票，台北地鐵亦要延遲收班。
學者：丁借助「韓流」得票 靠對手犯錯
台灣的中國文化大學教授鈕則勳表示，丁守中是個沒有政治魅力的人，他得票完全是借助「韓流」（國民黨高雄市長當選人韓國瑜帶起的潮流）以及柯文哲犯錯，包括柯文哲的競選總幹事、作家小野（李遠）說錯話，同時也與民進黨派出姚文智競選、狙擊柯文哲有關。今次姚文智獲得約24萬票，亦被認為是分薄柯文哲得票。但鈕則勳表示，柯文哲很大機會會在2020年競逐總統，「就算輸選在5萬票之內，他仍會參選2020年的總統選舉，贏了更不用說了。」
根據台灣法例，如果最後兩個人差距在千分之三之內，落選的一方可以申請驗票，7天之內提出，24日內重新計票。以柯、丁兩人獲得的約120萬票計，只要差距在3600票內都可申請，故台北市長之位仍有變數。