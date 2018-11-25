丟大半江山 台學者：蔡或棄連任

鈕則勳認為，這次選舉是他這麼多年從未遇到過的，雖然各方分析五花八門，但選情詭譎，點票不到最後一刻都難知結果。而在六都中，韓國瑜當選改變了南台灣的政治格局，「綠地變藍天」，打亂了民進黨的執政部署。鈕則勳說，如他所料，總統蔡英文辭去黨主席，可能也會放棄2020年大選；總統府秘書長陳菊也為陳其邁丟了高雄一席負責，無緣接掌黨主席，行政院長賴清德則受蔡英文猜忌，「所以最有可能是敗走新北的市長候選人蘇貞昌接任過渡階段的黨主席，因為他還能為各方接受」。

顯示選民厭倦政黨之爭

至於大勝的國民黨，雖有改革聲音，但「老人」暫時的位置仍可保留，黨主席吳敦義之前說錯的「母豬論」，竟也「合理化」了，鈕則勳說，「如果輸了高雄就不一樣了，黨內一定會逼宮，吳敦義一定要走人」。而人氣高漲的韓國瑜無疑會是問鼎下屆總統的人選。

鈕則勳指這次選舉其實黨派色彩不太濃，不強調意識形態和藍綠分野，顯示選民已厭倦了政黨之爭，且更有投入感，「只要誰不行就換人」，4年前柯文哲以「素人」面目入主台北，今年韓國瑜現象也類似，個人魅力加針對性強才是關鍵，「網軍造勢也是致勝法寶，並直接影響到拉票造勢。比如『韓流』興起後，在網上搶走了多少柯文哲的支持者呀」。