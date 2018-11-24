觀選手記：低調多年 今屆吐氣 綠地藍粉：現在不同了

外界有稱國民黨市長候選人韓國瑜是「一人救全黨」，民進黨是「全黨救一人」，救的就是民進黨高雄市長候選人陳其邁。還有一種說法，叫「全黨打一人」，打的就是韓國瑜。民進黨這「一打一救」，實際上都反映出被稱為「挖地三尺，仍是綠色」的高雄，在這次九合一選舉中遇到的空前壓力。

記者曾召另一輛的士去陳其邁競選總部，這輛的士車身貼着韓國瑜大幅的競選海報，坐這樣的車直「踩」綠營地盤，不免令人擔心。但似乎一切都很平和，陳其邁的義工或支持者並未驅趕那輛的士，說起韓國瑜也沒有口出惡言。倒是民進黨大姐級立委管碧玲指摘，韓國瑜背後「不知誰在操盤」，又說韓操作選戰的做法「很dirty」。

而藍營老一輩的支持者雖不滿陳其邁，但由他們口中說出來，也只是「那個姓陳的」，顯然「修養」比罵民進黨籍前市長陳菊是「母豬」的國民黨主席吳敦義還高。似乎韓國瑜提倡的「亁淨選舉」、不攻訐對手做法已為藍綠普遍接受。從深綠蛻變為韓粉的高雄水產商人莊碩文也說，他最欣賞韓國瑜的其中一點，就是從不攻擊對手。

明報記者