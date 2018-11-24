柯辦總幹事撐綠累選情 封口3周

67歲的小野是知名文化人，與柯文哲相識多年，今年9月確認出任柯競選辦總幹事。陳其邁月初發表競選影片，當中小野暢談2分鐘，表明「我是挺其邁的」，稱非常相信陳其邁的能力，以及陳作為醫生訓練的背景。柯辦隨即發表聲明，強調這是「出於個人立場的行為」，但外界普遍解讀為「白綠合流」，認為是柯陣營向綠營釋出善意，期盼爭取更多綠色選票。

小野說，他想不到說錯話的代價會這麼大，他兒子、孫子都被人起底，連當年和電影導演吳念真的「恩怨情仇」，「幾十年前的事都翻出來，有必要嗎？連我拍廣告和孩子們一起做遊戲，我扭屁股也被人罵」。面對鋪天蓋地的攻擊，小野最初還想回應，但愈說愈說不清，只好封口，「我整整3個星期不能說話，好辛苦」。直到不久前他在柯文哲掃街拉票時露面，方告「解封」。

「輸了我是替罪羊，贏了不是我功勞」

小野形容現在柯文哲被藍綠夾擊，「他做市長那麼拚命，好像沒人看到。特別是金馬獎頒獎風波後，統獨問題令藍綠互相『固票』，使柯文哲選情猛跌，我們都很擔心，只能出最後一招，市長掃街」。小野認為，「韓流」（國民黨高雄參選人韓國瑜的風潮）現象令柯文哲網上支持度下降，加上民進黨的票回流，柯文哲兩面捱打。到了這一步，小野表示，「不管是贏或輸，都有我的份，輸了我是替罪羊，贏也不是我的功勞，我就是個沒有用的小老頭」。