專家料韓國瑜柯文哲未來有力問鼎總統 台今選舉 第三勢力圖破傳統藍綠

【明報專訊】台灣「九合一」選舉今日投票，將選出各縣市公職人員以及就10項議題公投，當中「六都」（6個直轄市）市長被視為台灣政治版圖的重要角色，尤其高雄、台北因選情激烈而最受矚目。競逐連任的無黨籍台北市長柯文哲和近期來勢洶洶的國民黨高雄市長候選人韓國瑜，都不是典型的政黨政客，專家普遍預測，他們二人若時機合適或會角逐總統大位，但「第三勢力」雖有空間，若缺乏政黨支持，「熱潮」未必持久，而明星人物也會經常變換。
全台灣1900多萬合資格選民今日將選出1.1萬名縣市長、縣市議員以及村里長等公職人員，中央社引述中選會主委陳英鈐稱，今日下午4時投票結束後，預計晚上9時前可點完公職人員選舉票，直轄市選舉結果會在7至8時就知道結果，11時最後公布；公投票則要到明日（25日）凌晨零時點完，至2時最後公布結果。
韓國瑜標榜清廉：如我貪污 放棄假釋
由於助選活動從今日凌晨零時已經停止，昨晚是各候選人衝刺拉票的「選前之夜」，國民黨高雄市長候選人韓國瑜的造勢大會湧入15萬「韓粉」，當中277人的「光頭隊」最為矚目，象徵「照亮」高雄277萬人口。韓國瑜與妻子李佳芬攜手上台，他致辭表示，一個好的市長就是要做好建設、清廉及親民這3件事，承諾要把高雄變得「年輕又有錢」，而且絕不貪贓枉法，「如果我貪污，我放棄假釋」。他的競爭對手陳其邁則宣布造勢大會有22萬人參加，陳激動落淚，呼籲支持者用選票守護民主，相信「韓流會過去、溫暖會回來」。
競選連任的台北市長柯文哲則在四四南村造勢，這個場地僅能容納萬人左右，但寓意是「做了四年，再做四年」。柯文哲昨日多次被問一旦成功連任會否「做好做滿（任期）」，他都拒絕回應，被指是有意兩年後選總統。而國民黨台北市長候選人丁守中則出動前總統馬英九站台助選，現任立委、蔣家後人蔣萬安亦現身，他說，「國民黨沒有資源，也沒有悲情，只有贏」，現場爆發出「凍蒜」的呼聲。
分析：柯欲問鼎總統 須大勝或小輸
台灣時事評論員南方朔對本報稱，藍綠勢力有可能在今次選舉後翻轉，台灣民眾覺得「全面執政」的民進黨「很可惡」，「很多問題都搞不定」，最主要的是經濟不振，期待有所改變。中評社引述台灣資深傳媒人單厚之指出，柯文哲不是怕輸，而是怕贏得不夠多，「如果大勝，則可被支持者力推參選下屆總統，如果小輸，也可利用支持者悲憤的情緒繼續找下一個位置，最尷尬的是小贏，什麼都不要想」。單厚之又說，韓國瑜的情况與柯相反，萬一輸了，在現場群情激憤下，很可能被推上2020年總統大選之路。南方朔則認為韓國瑜會勝選，而柯文哲唯有在大勝的情况下才可能選總統，小勝或敗選都沒有希望。
中評社引述中國人民大學國際關係學院教授黃嘉樹指，一些超出政黨視線的「邊緣人」躍上政壇，短期內迅速獲得民眾的狂熱支持，成為政壇巨星，如柯文哲和韓國瑜，這樣的「第三勢力」會不斷在台灣政壇掀起浪花，代表人物可能經常變化，但若要持久發展，還是需要組黨、或尋求政黨支持。
人大國關學院另一名學者林紅也認為，「第三勢力」主要體現為「反主流政治、構建新政治」的理念建構，以及「刻意與主流政治保持距離，擺脫傳統政黨形象，挑戰和破壞既有規則，不走尋常路」的具體運作，因為國民黨、民進黨多次輪替，卻無民眾滿意的政績，民眾在心理上願意接受其他選擇。
明報記者 劉利 台灣直擊
（九合一選舉今天投票）
■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676