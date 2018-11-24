專家料韓國瑜柯文哲未來有力問鼎總統 台今選舉 第三勢力圖破傳統藍綠

全台灣1900多萬合資格選民今日將選出1.1萬名縣市長、縣市議員以及村里長等公職人員，中央社引述中選會主委陳英鈐稱，今日下午4時投票結束後，預計晚上9時前可點完公職人員選舉票，直轄市選舉結果會在7至8時就知道結果，11時最後公布；公投票則要到明日（25日）凌晨零時點完，至2時最後公布結果。

韓國瑜標榜清廉：如我貪污 放棄假釋

由於助選活動從今日凌晨零時已經停止，昨晚是各候選人衝刺拉票的「選前之夜」，國民黨高雄市長候選人韓國瑜的造勢大會湧入15萬「韓粉」，當中277人的「光頭隊」最為矚目，象徵「照亮」高雄277萬人口。韓國瑜與妻子李佳芬攜手上台，他致辭表示，一個好的市長就是要做好建設、清廉及親民這3件事，承諾要把高雄變得「年輕又有錢」，而且絕不貪贓枉法，「如果我貪污，我放棄假釋」。他的競爭對手陳其邁則宣布造勢大會有22萬人參加，陳激動落淚，呼籲支持者用選票守護民主，相信「韓流會過去、溫暖會回來」。

競選連任的台北市長柯文哲則在四四南村造勢，這個場地僅能容納萬人左右，但寓意是「做了四年，再做四年」。柯文哲昨日多次被問一旦成功連任會否「做好做滿（任期）」，他都拒絕回應，被指是有意兩年後選總統。而國民黨台北市長候選人丁守中則出動前總統馬英九站台助選，現任立委、蔣家後人蔣萬安亦現身，他說，「國民黨沒有資源，也沒有悲情，只有贏」，現場爆發出「凍蒜」的呼聲。

分析：柯欲問鼎總統 須大勝或小輸

台灣時事評論員南方朔對本報稱，藍綠勢力有可能在今次選舉後翻轉，台灣民眾覺得「全面執政」的民進黨「很可惡」，「很多問題都搞不定」，最主要的是經濟不振，期待有所改變。中評社引述台灣資深傳媒人單厚之指出，柯文哲不是怕輸，而是怕贏得不夠多，「如果大勝，則可被支持者力推參選下屆總統，如果小輸，也可利用支持者悲憤的情緒繼續找下一個位置，最尷尬的是小贏，什麼都不要想」。單厚之又說，韓國瑜的情况與柯相反，萬一輸了，在現場群情激憤下，很可能被推上2020年總統大選之路。南方朔則認為韓國瑜會勝選，而柯文哲唯有在大勝的情况下才可能選總統，小勝或敗選都沒有希望。

中評社引述中國人民大學國際關係學院教授黃嘉樹指，一些超出政黨視線的「邊緣人」躍上政壇，短期內迅速獲得民眾的狂熱支持，成為政壇巨星，如柯文哲和韓國瑜，這樣的「第三勢力」會不斷在台灣政壇掀起浪花，代表人物可能經常變化，但若要持久發展，還是需要組黨、或尋求政黨支持。

人大國關學院另一名學者林紅也認為，「第三勢力」主要體現為「反主流政治、構建新政治」的理念建構，以及「刻意與主流政治保持距離，擺脫傳統政黨形象，挑戰和破壞既有規則，不走尋常路」的具體運作，因為國民黨、民進黨多次輪替，卻無民眾滿意的政績，民眾在心理上願意接受其他選擇。

明報記者 劉利 台灣直擊

（九合一選舉今天投票）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676